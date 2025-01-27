Після оголошення перемир'я між ХАМАС та Ізраїлем тисячі палестинців почали повертатися до Гази

Про це повідомляє CNN.

Як пише видання, з висоти натовп нагадував величезну повільну хвилю, що прокладає собі шлях уздовж узбережжя Гази, а потім повертає вглиб країни. Більшість, в тому числі діти, поранені і люди похилого віку, йшли пішки, несучи на спинах те, що у них залишилося.

"Більшість з них провели багато місяців у вигнанні в імпровізованих таборах біженців після того, як ізраїльські війська наказали провести широкомасштабну евакуацію. Вони місяцями молилися про цей момент", - йдеться у дописі.

A million Palestinians returning to their destroyed homes and towns in the north of #Gaza this morning is the crystal clear response to those who still plot to uproot us from our homeland. There is only one direction of travel ahead of the Palestinian people after a 100 years of… pic.twitter.com/PsU7ip89jq — Husam Zomlot (@hzomlot) January 27, 2025

Зазначається, що Ізраїль відкрив коридор на північ Гази на 48 годин пізніше, ніж планувалося спочатку. Країна звинуватила у затримці ХАМАС, заявивши, що угруповання порушило умови угоди про припинення вогню, яка гарантувала людям можливість повернутися на північ.

Попри те, що більшість будівель на півночі Гази були зруйновані під час бомбардування, палестинці наполягають, що хочуть повернутися на рідну землю.