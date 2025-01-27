Після оголошення перемир'я між ХАМАС та Ізраїлем тисячі палестинців почали повертатися до Гази
Десятки тисяч переміщених палестинців почали повертатися у північні райони Гази, що найбільше постраждали внаслідок бомбардувань
Про це повідомляє CNN.
Як пише видання, з висоти натовп нагадував величезну повільну хвилю, що прокладає собі шлях уздовж узбережжя Гази, а потім повертає вглиб країни. Більшість, в тому числі діти, поранені і люди похилого віку, йшли пішки, несучи на спинах те, що у них залишилося.
"Більшість з них провели багато місяців у вигнанні в імпровізованих таборах біженців після того, як ізраїльські війська наказали провести широкомасштабну евакуацію. Вони місяцями молилися про цей момент", - йдеться у дописі.
Зазначається, що Ізраїль відкрив коридор на північ Гази на 48 годин пізніше, ніж планувалося спочатку. Країна звинуватила у затримці ХАМАС, заявивши, що угруповання порушило умови угоди про припинення вогню, яка гарантувала людям можливість повернутися на північ.
Попри те, що більшість будівель на півночі Гази були зруйновані під час бомбардування, палестинці наполягають, що хочуть повернутися на рідну землю.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив отримання списку імен заручників від ХАМАС, заявивши, що цивільний Арбель Єгуд, солдат Агам Бергер і третій неназваний заручник будуть звільнені в четвер, 30 січня, ще трьох угрупування звільнить у суботу, 1 лютого.
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