ХАМАС назвав імена заручників, яких звільнить, а Ізраїль дозволив жителям півночі Гази повернутись додому
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив отримання списку імен заручників від ХАМАС, заявивши, що цивільний Арбель Єгуд, солдат Агам Бергер і третій неназваний заручник будуть звільнені в четвер, 30 січня, ще трьох угрупування звільнить у суботу, 1 лютого
Про це інформує The Times of Israel.
Крім того, Ізраїль отримав інформацію від ХАМАС про стан решти заручників, яких угрупування має намір звільнити в рамках першого етапу угоди щодо припинення вогню.
Натомість ЦАХАЛ оголосив про відкриття проїзду для жителів Гази до її північної частини, починаючи з 07:00 27 січня.
В офісі Нетаньяху заявили, що Ізраїль досяг угоди з ХАМАС після "сильних і рішучих переговорів", і ще раз підкреслили, що "не потерплять жодних порушень угоди".
Речник ЦАХАЛу Авічая Адрае оприлюднив інструкції для цивільних мешканців Гази, які планують повернутися на північ сектора через коридор Нецарім, починаючи з 07:00.
Транспортним засобам буде дозволено проїжджати через вулицю Салах а-Дін на сході після перевірки безпеки, починаючи з 09:00.
Також оголошено ряд попереджень для мешканців Гази: забороняється перевозити терористів або зброю на північ, наближатися до позицій ЦАХАЛ у Газі та на території Ізраїлю, а також відвідувати контрольно-пропускний пункт Рафах і Філадельфійський коридор на півдні Гази. Заборонено купатися, пірнати та ловити рибу в Середземному морі найближчими днями.
- 25 січня ХАМАС передав Червоному Хресту чотирьох ізраїльських заручниць, які є солдатами Армії оборони Ізраїлю. Ізраїльські спецвійська супроводжували їх виїзд із сектора Гази. Натомість Ізраїль звільнив 200 палестинських в'язнів.
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