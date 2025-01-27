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ХАМАС назвав імена заручників, яких звільнить, а Ізраїль дозволив жителям півночі Гази повернутись додому

Марія Науменко
27 січня, 2025 понедiлок
06:36
Світ Сектор Гази

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив отримання списку імен заручників від ХАМАС, заявивши, що цивільний Арбель Єгуд, солдат Агам Бергер і третій неназваний заручник будуть звільнені в четвер, 30 січня, ще трьох угрупування звільнить у суботу, 1 лютого

Зміст

Про це інформує The Times of Israel.

Крім того, Ізраїль отримав інформацію від ХАМАС про стан решти заручників, яких угрупування має намір звільнити в рамках першого етапу угоди щодо припинення вогню.

Натомість ЦАХАЛ оголосив про відкриття проїзду для жителів Гази до її північної частини, починаючи з 07:00 27 січня.

В офісі Нетаньяху заявили, що Ізраїль досяг угоди з ХАМАС після "сильних і рішучих переговорів", і ще раз підкреслили, що "не потерплять жодних порушень угоди".

Речник ЦАХАЛу Авічая Адрае оприлюднив інструкції для цивільних мешканців Гази, які планують повернутися на північ сектора через коридор Нецарім, починаючи з 07:00.

Транспортним засобам буде дозволено проїжджати через вулицю Салах а-Дін на сході після перевірки безпеки, починаючи з 09:00.

Також оголошено ряд попереджень для мешканців Гази: забороняється перевозити терористів або зброю на північ, наближатися до позицій ЦАХАЛ у Газі та на території Ізраїлю, а також відвідувати контрольно-пропускний пункт Рафах і Філадельфійський коридор на півдні Гази. Заборонено купатися, пірнати та ловити рибу в Середземному морі найближчими днями.

  • 25 січня ХАМАС передав Червоному Хресту чотирьох ізраїльських заручниць, які є солдатами Армії оборони Ізраїлю. Ізраїльські спецвійська супроводжували їх виїзд із сектора Гази. Натомість Ізраїль звільнив 200 палестинських в'язнів.
Теги:
Новини
політика
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
Беньямін Нетаньягу
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