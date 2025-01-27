ХАМАС назвав імена заручників, яких звільнить, а Ізраїль дозволив жителям півночі Гази повернутись додому

Про це інформує The Times of Israel.

Крім того, Ізраїль отримав інформацію від ХАМАС про стан решти заручників, яких угрупування має намір звільнити в рамках першого етапу угоди щодо припинення вогню.

Натомість ЦАХАЛ оголосив про відкриття проїзду для жителів Гази до її північної частини, починаючи з 07:00 27 січня.

В офісі Нетаньяху заявили, що Ізраїль досяг угоди з ХАМАС після "сильних і рішучих переговорів", і ще раз підкреслили, що "не потерплять жодних порушень угоди".

Речник ЦАХАЛу Авічая Адрае оприлюднив інструкції для цивільних мешканців Гази, які планують повернутися на північ сектора через коридор Нецарім, починаючи з 07:00.

Транспортним засобам буде дозволено проїжджати через вулицю Салах а-Дін на сході після перевірки безпеки, починаючи з 09:00.

Також оголошено ряд попереджень для мешканців Гази: забороняється перевозити терористів або зброю на північ, наближатися до позицій ЦАХАЛ у Газі та на території Ізраїлю, а також відвідувати контрольно-пропускний пункт Рафах і Філадельфійський коридор на півдні Гази. Заборонено купатися, пірнати та ловити рибу в Середземному морі найближчими днями.