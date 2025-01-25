ХАМАС звільнив ще чотирьох ізраїльських заручниць

Про це повідомляє Times of Israel.

Колона автомобілів Червоного Хреста, а також п'ять позашляховиків без розпізнавальних знаків прибули на площу в місті Газа для передачі заручників.

У невідомих автомобілях знаходилися заручниці, військовослужбовці ЦАХАЛу Каріна Ар'єва, Даніелла Гілбоа, Наама Леві та Лірі Альбаг.

ХАМАС офіційно передав їх Міжнародному комітету Червоного Хреста, після чого жінок вивели на сцену у військовій формі та з "пакетами з подарунками", які їм подарував ХАМАС.

רגע השחרור בכיכר החטופים pic.twitter.com/ToQKah5hEx — Yoni Haimovich ???? יוני חיימוביץ (@YoniHaimovich) January 25, 2025

Після проведення церемонії МКЧХ доставив чотирьох жінок ЦАХАЛу. Їх вивезуть до закладу поблизу кордону для первинного огляду та зустрічі з батьками вперше після 477 днів у полоні ХАМАСу.

Зазначається також, що ще одна розвідниця Агам Бергер, яку викрав ХАМАС серед п'ятьох жінок з бази Нахал Оз 7 жовтня 2023 року, залишається в полоні.

Звільнені в заручниці зустрілися зі своїми батьками в об'єкті ЦАХАЛуу поблизу Реїма, заявив речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі: "Вони в надійних руках і повертаються додому".

Водночас він розкритикував ХАМАС за організацію церемонії передачі заручників, назвавши її цинічною.

Хагарі каже, що ХАМАС "спотворив інформацію про лікування та догляд за заручниками, тоді як насправді він жорстоко утримує невинних мирних жителів протягом 477 днів".

Згодом військові ЦАХАЛу повідомили, що звільнені в заручники солдати Каріна Ар'єв, Даніелла Гілбоа, Наама Леві та Лірі Албаг перебувають у відносно хорошому фізичному стані й не потребують спеціального медичного втручання на місці.