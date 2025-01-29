Американський винищувач F-35 розбився на Алясці: пілот катапультувався

Про це повідомляє AP.

Під час польоту сталася "несправність", але пілот зміг катапультуватися з літака, повідомив на пресконференції командир 354-го винищувальної ескадри. За його словами, літак розбився під час посадки на базі ВПС Ейельсон.

Він розповів, що перед катастрофою пілот оголосив про надзвичайну ситуацію під час польоту, його стан стабільний і його обстежують лікарі.

Командир заявив, що ВПС проведуть "ретельне розслідування в надії звести до мінімуму ймовірність того, що подібні події повторяться".

JUST IN: F-35 fighter jet crashes at Eielson Air Force Base in Alaska. The pilot survived pic.twitter.com/zEuPNY8jqk — BNO News (@BNONews) January 29, 2025