Американський винищувач F-35 розбився на Алясці: пілот катапультувався
У вівторок, 28 січня, на Алясці під час навчань розбився американський винищувач F-35. Пілот встиг катапультуватися
Про це повідомляє AP.
Під час польоту сталася "несправність", але пілот зміг катапультуватися з літака, повідомив на пресконференції командир 354-го винищувальної ескадри. За його словами, літак розбився під час посадки на базі ВПС Ейельсон.
Він розповів, що перед катастрофою пілот оголосив про надзвичайну ситуацію під час польоту, його стан стабільний і його обстежують лікарі.
Командир заявив, що ВПС проведуть "ретельне розслідування в надії звести до мінімуму ймовірність того, що подібні події повторяться".
- У вівторок, 28 травня 2024 року, новий військовий літак F-35 розбився біля аеродрому в Альбукерке International Sunport у штаті Нью-Мексико.
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