РФ завдала ракетного удару по підприємству в Миколаєві: загинули дві працівниці
Ввечері 28 січня російська армія ракетою вдарила по підприємству харчової промисловості у Миколаєві, внаслідок чого загинули дві працівниці
Про це повідомляє ДСНС і голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
У Миколаєві пролунав потужний вибух: ворог завдав ракетного удару по одному із підприємств харчової промисловості обласного центру, зазначили у ДСНС.
За даними рятувальників та очільника ОДА, загинули дві працівниці, віком 54 та 56 років.
"Тіла загиблих з-під завалів деблокували рятувальники. Частково зруйнована будівля цеху і пошкоджено адмінбудівлю підприємства. Також на місці працювали співробітники поліції, екстрені та комунальні служби", - розповіли у ДСНС.
- У вівторок, 27 січня, російська армія обстріляла Сумщину, внаслідок чого в одній із громад загинула цивільна людина через атаку FPV-дрона.
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