РФ завдала ракетного удару по підприємству в Миколаєві: загинули дві працівниці

Про це повідомляє ДСНС і голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

У Миколаєві пролунав потужний вибух: ворог завдав ракетного удару по одному із підприємств харчової промисловості обласного центру, зазначили у ДСНС.

За даними рятувальників та очільника ОДА, загинули дві працівниці, віком 54 та 56 років.

"Тіла загиблих з-під завалів деблокували рятувальники. Частково зруйнована будівля цеху і пошкоджено адмінбудівлю підприємства. Також на місці працювали співробітники поліції, екстрені та комунальні служби", - розповіли у ДСНС.