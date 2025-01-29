Міноборони США на десять днів припиняє укладання контрактів для потреб армії, - Bloomberg
Міністр оборони США Піт Гегсет ухвалив рішення тимчасово призупинити укладання всіх нових контрактів, спрямованих на забезпечення потреб американської армії, щонайменше на 10 днів
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Зазначається, що офіційно це рішення ще не оприлюднене, але термін мораторію може затягнутися на кілька місяців. Серед можливих причин – перегляд політики щодо різноманітності, рівності та інклюзивності, яку критикує адміністрація президента Трампа, а також перерозподіл фінансування та визначення нових пріоритетів.
Водночас обмеження не зачіпають вже укладені контракти.
За даними Bloomberg, у 2024 фінансовому році витрати американської армії на незасекречені контракти склали $113,8 млрд.
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