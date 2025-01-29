Міноборони США на десять днів припиняє укладання контрактів для потреб армії, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що офіційно це рішення ще не оприлюднене, але термін мораторію може затягнутися на кілька місяців. Серед можливих причин – перегляд політики щодо різноманітності, рівності та інклюзивності, яку критикує адміністрація президента Трампа, а також перерозподіл фінансування та визначення нових пріоритетів.

Водночас обмеження не зачіпають вже укладені контракти.

За даними Bloomberg, у 2024 фінансовому році витрати американської армії на незасекречені контракти склали $113,8 млрд.