Темп ухвалення рішень адміністрацією Трампа збільшуватиметься, Путін відчуватиме більше тиску, - нардеп Наливайченко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Дональд Трамп вже за перший тиждень перебування на посаді президента, це пише саме американська преса, зробив більше ніж президенти за роки до нього, тут прізвища неважливі. Насправді та інтенсивність, з якою почав працювати Трамп та його команда, вражає. Ми й раніше говорили, що у нього як американського президента на першому місці – США, тобто внутрішні справи країни: нелегальна еміграція, кордон з Мексикою, тарифи й так далі. І зараз у США ініціюються указами президента дуже серйозні зміни", - зауважив колишній голова Служби безпеки України.

За його словами, укази президента США – це укази керівника виконавчої влади, де президент та уряд є одною адміністрацією. А також важливо сказати, що з самого старту президент Трамп має повну підтримку у конгресі та сенаті, оскільки у республіканців більшість в обох палатах. Тому так швидко і пройшли всі призначення нового президента.

"Думаю, що з подальшими призначеннями маховик прийняття швидких рішень призведе до змін, можливо, для когось неприємних, і темп буде тільки збільшуватися. Я впевнений, що з призначенням людей на посади особливо в силових відомствах відбуватиметься нарощування сили, тиску, який і Путін, і його режим далі будуть відчувати ще більше", - резюмував Валентин Наливайченко.