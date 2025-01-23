Трамп визнав хуситів іноземною терористичною організацією

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Цей наказ запускає процес, за допомогою якого організація "Ансар Аллах", також відома як "хусити", буде розглядатися на предмет включення до переліку іноземних терористичних організацій відповідно до розділу 219 Закону про імміграцію та громадянство", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що хусити з 2023 року "десятки разів обстрілювали військові кораблі ВМС США", наражаючи на небезпеку американських військових. Також вони у 2014-2015 здійснювали численні напади на цивільну інфраструктуру, включаючи атаки на цивільні аеропорти в Саудівській Аравії, атаки на Об'єднані Арабські Емірати в січні 2022 року та на Ізраїль з жовтня 2023 року.

"Хусити також понад 100 разів нападали на комерційні судна, що прямували через Баб-ель-Мандеб, вбивши щонайменше чотирьох цивільних моряків і змусивши частину морських комерційних перевезень у Червоному морі змінити маршрути, що призвело до глобальної інфляції. Діяльність хуситів загрожує безпеці американського цивільного населення і персоналу на Близькому Сході, безпеці наших найближчих регіональних партнерів і стабільності світової морської торгівлі", - наголошено у тексті.

Підкреслено, що політика США полягає у співпраці з регіональними партнерами для ліквідації можливості операцій хуситів та позбавлення їх ресурсів.

Довідково. Хусити - це воєнізоване угрупування, яке діє на території Ємену. Бойовим крилом руху вважають угруповання "Ансар Аллах". У листопаді 2014 року Рада Безпеки ООН наклала санкції на військових лідерів угруповання Абдель-Халіда аль-Хуси і Абдаллаха Яхью аль-Хакіма за "загрозу миру, стабільності країни, і перешкоду політичному процесу".