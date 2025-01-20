Єменські хусити заявили про припинення атак на судна у Червоному морі: є виняток
У понеділок, 20 січня, єменські хусити оголосили про припинення атак на кораблі в судноплавному коридорі Червоного моря, за винятком суден, пов'язаних з Ізраїлем
Про це повідомляє The Times of Israel.
Оголошення було зроблено через Центр координації гуманітарних операцій хуситів.
У заяві підкреслюється, що у зв'язку з угодою про припинення вогню та звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС, угруповання вирішило "припинити санкції" щодо інших суден, які регулярно піддавалися атакам з листопада 2023 року.
Хусити уточнили, що "санкції" щодо ізраїльських суден будуть зняті лише після виконання всіх етапів угоди про припинення вогню в секторі Гази.
Крім того, сьогодні хусити планують зробити військову заяву, що, ймовірно, стосуватиметься прийнятого рішення.
- 19 січня набула чинності угода про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. У межах домовленостей терористичне угруповання передало список заручників, яких мали звільнити у перший день. Перемир'я передбачає припинення бойових дій, надсилання допомоги до Гази та звільнення 33 із майже 100 ізраїльських та іноземних заручників протягом шеститижневого першого етапу в обмін на майже 2000 палестинських в'язнів, яких утримують в ізраїльських в'язницях.
- Того ж дня ХАМАС повернув трьох ізраїльських заручниць — Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорону Штайнбрехеру — Міжнародному комітету Червоного Хреста. Обмін відбувся в районі коридору Нецарім. Натомість Ізраїль повернув 90 палестинських ув’язнених у рамках угоди про перемир'я.
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