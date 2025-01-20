Єменські хусити заявили про припинення атак на судна у Червоному морі: є виняток

Про це повідомляє The Times of Israel.

Оголошення було зроблено через Центр координації гуманітарних операцій хуситів.

У заяві підкреслюється, що у зв'язку з угодою про припинення вогню та звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС, угруповання вирішило "припинити санкції" щодо інших суден, які регулярно піддавалися атакам з листопада 2023 року.

Хусити уточнили, що "санкції" щодо ізраїльських суден будуть зняті лише після виконання всіх етапів угоди про припинення вогню в секторі Гази.

Крім того, сьогодні хусити планують зробити військову заяву, що, ймовірно, стосуватиметься прийнятого рішення.