Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Єменські хусити заявили про припинення атак на судна у Червоному морі: є виняток

Єменські хусити заявили про припинення атак на судна у Червоному морі: є виняток

Марія Науменко
20 січня, 2025 понедiлок
13:16
Світ

У понеділок, 20 січня, єменські хусити оголосили про припинення атак на кораблі в судноплавному коридорі Червоного моря, за винятком суден, пов'язаних з Ізраїлем

Зміст

Про це повідомляє The Times of Israel.

Оголошення було зроблено через Центр координації гуманітарних операцій хуситів. 

У заяві підкреслюється, що у зв'язку з угодою про припинення вогню та звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС, угруповання вирішило "припинити санкції" щодо інших суден, які регулярно піддавалися атакам з листопада 2023 року.

Хусити уточнили, що "санкції" щодо ізраїльських суден будуть зняті лише після виконання всіх етапів угоди про припинення вогню в секторі Гази.

Крім того, сьогодні хусити планують зробити військову заяву, що, ймовірно, стосуватиметься прийнятого рішення.

  • 19 січня набула чинності угода про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. У межах домовленостей терористичне угруповання передало список заручників, яких мали звільнити у перший день. Перемир'я передбачає припинення бойових дій, надсилання допомоги до Гази та звільнення 33 із майже 100 ізраїльських та іноземних заручників протягом шеститижневого першого етапу в обмін на майже 2000 палестинських в'язнів, яких утримують в ізраїльських в'язницях.
  • Того ж дня ХАМАС повернув трьох ізраїльських заручниць — Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорону Штайнбрехеру — Міжнародному комітету Червоного Хреста. Обмін відбувся в районі коридору Нецарім. Натомість Ізраїль повернув 90 палестинських ув’язнених у рамках угоди про перемир'я.
Теги:
Новини
Ізраїль
Близький Схід
Ємен
Війна в Ізраїлі
Хамас
Читайте також:
Автор Світлана Кравченко
18 січня, 2025 субота
"Я задоволений, як слон": інженер Київського метрополітену особисто наводив російські ракети на столицю
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Київ
+1.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.06
    Купівля 42.06
    Продаж 42.64
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
20 січня
13:33
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ змінює технічні характеристики дронів та їхні маршрути, - ОТУ "Сіверськ"
13:21
Огляд
Дональд Трамп
Скандальні заяви, лояльна команда, (не)завершена війна в Україні. Чого чекати від Трампа-президента
13:07
Латвія
У Латвії планують заборонити росіянам та білорусам працювати в управлінні критичною інфраструктурою
13:03
Огляд
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі пішов з боксу, а прихильник України Двалішвілі побив росіянина в UFC. Головні новини світового спорту за тиждень
13:00
Ексклюзив
Адвокат Филипець: деякі юристи своїми висловлюваннями шкодять обороноздатності держави
12:46
Мін'юст
Мін'юст відновив роботу всіх держреєстрів після кібератаки РФ
12:46
мобілізація
У ЦПД заявили, що в Україні неможлива мобілізація 18-річних студентів після базової військової підготовки
12:42
Ексклюзив
Олег Рибачук
В деталях плану Трампа немає, але обриси вимальовуються: політик Рибачук щодо можливого формату припинення війни в Україні
12:22
Роберт Фіцо
У Словаччині психіатри й психологи вимагають відставки Фіцо через його поведінку
12:10
електроенергія
Споживання електроенергії знижується: ситуація в енергосистемі на 20 січня
12:06
OPINION
Повернення ненависті
12:00
Ексклюзив
Який документ треба носити з собою, щоб не потрапити до "бусика": пояснює військовий адвокат Филипець
11:45
Продовження спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими СБУ
Зеленський показав спілкування полоненого військового КНДР зі слідчими СБУ
11:19
Ворог від ранку обстрілює Херсон і область: поранений 56-річний чоловік і 39-річна жінка
11:13
Зʼявились перші кадри нової документалки Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки"
11:00
Огляд
міжнародний огляд
Трампу до інавгурації вдалося досягти перемир’я у Газі, а чому не вийшло в Україні. Акценти світових ЗМІ 20 січня
10:56
Німеччина уряд
РФ здійснює дезінформаційну кампанію для впливу на вибори канцлера Німеччини, - аналітичний центр CeMAS
10:51
"Є додаткова мотивація": від початку вторгнення РФ Світоліна жодного разу не програла "нейтральним" російським спортсменкам
10:42
Боб Ділан
Чернетку слів пісні Боба Ділана Mr Tambourine Man продали за $500 тис.
10:23
"Прощай, немытая Чукотка": митники не дозволили відправити у США бивні моржа з написом
10:17
Служба безпеки України
Хотіли вбити першого заступника міністра охорони здоровʼя: правоохоронці затримали двох жителів Київщини
10:00
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Адвокат Филипець: якщо роботодавець вас нібито забронював, перевірте чи ви у нього офіційно працевлаштовані
10:00
OPINION
Трамп не просить, а вимагає, і не в Бога, а в решти світу
09:57
Ексклюзив
Карта бойових дій за 8-15 січня
"Ворог вже посунув технікою": у 79-й ОДШБр розповіли про загострення на Курахівському напрямку
09:52
Президентка Молдови Мая Санду
Молдова готова надати фінансову підтримку невизнаному Придністровʼю після виведення військ РФ, - Санду
09:48
Донецький аеропорт
20 січня – День Автономної Республіки Крим і День пам'яті захисників Донецького аеропорту
09:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 20 січня: скільки коштують євро, долар і злотий
09:28
байден трамп дебати
Байден у межах президентської традиції планує залишити листа Трампу
09:00
Ексклюзив
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Адвокат: щоб не було проблем, заброньовані обмежено придатні повинні до 4 лютого пройти ВЛК
08:56
Південна Корея
Південна Корея розробляє систему протиракетної оборони для захисту від артилерійських загроз КНДР
08:54
Ексклюзив
Потрібно звільнити всю Харківську міграційну службу, починаючи від прибиральниці й закінчуючи керівником, - депутат міськради Ткачук
08:50
ППО
Сили ППО збили 93 зі 141 ворожого БПЛА, два дрони-імітатори повернулися в Росію
08:33
Оновлено
Плакати із заручниками Емілі Техіла Дамарі, Ромі Гонен і Даніелла Гілбо
ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручниць, а Ізраїль - 90 палестинських ув’язнених
08:32
Крим, Балаклава
РФ у Криму використовує для військових цілей стару базу підводних човнів, яка працювала як музей, - "Атеш"
08:23
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 189 боєзіткнень, армія РФ втратила 1690 окупантів
08:06
OPINION
Пастка Байдена і зниження мобілізаційного віку
08:02
Христя Фріланд
Кандидатка у премʼєри Канади Фріланд пообіцяла "удар у відповідь" Трампу
07:59
Еліна Світоліна
Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open, перемігши "нейтральну" Кудерметову
07:40
Інтерв’ю
адвокат Євген Филипець
Бронювання, статус "обмежено придатних" і бусифікація: адвокат відповів на поширені запитання щодо мобілізації
07:40
Інфографіка
знищені окупанти
Втрати армії РФ в Україні перевищили 820 тис. осіб від початку повномасштабної війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV