Трамп підписав указ про створення "Залізного купола" для захисту неба над США
Президент США підписав указ про створення протиракетного щита наступного покоління, відомого як "Залізний купол". Він доручив голові Пентагону Піту Хегсету протягом 60 днів представити проєкт та план розгортання системи ПРО
Про це інформує Білий дім.
Відповідно до наказу, нова система захисту повинна впоратися з найсучаснішими загрозами, включаючи балістичні, гіперзвукові та крилаті ракети.
У документі йдеться про те, що загроза з боку стратегічної зброї залишається однією з найбільш серйозних проблем, з якими стикається США.
Президент нагадав про спроби його попередника Рональда Рейгана щодо побудови системи захисту, яка, хоча й принесла технологічні досягнення, була скасована до повного завершення.
"За останні 40 років загроза від стратегічної зброї наступного покоління не зменшилася, а стала більш інтенсивною та складною завдяки розробці рівними та близькими супротивниками систем доставки наступного покоління та їхніх власних інтегрованих засобів протиповітряної та протиракетної оборони", - зауважив Трамп.
Указ охоплює кілька ключових напрямків, серед яких:
- Забезпечення захисту громадян і нації шляхом реалізації протиракетного щита нового покоління.
- Стримування загроз з боку іноземних держав і захист критичної інфраструктури.
- Гарантування потенціалу другого удару, що забезпечить стратегічну стабільність.
Згідно з указом, протягом наступних 60 днів Пентагон зобов'язаний підготувати та план впровадження цієї ініціативи. Зокрема, міністр оборони має запропонувати архітектуру нової системи, яка включатиме:
- Розробку нових ракет-перехоплювачів;
- Розширення можливостей космічного спостереження та наведення;
- Створення безпечного ланцюга постачання для всіх компонентів системи.
Указ також підтверджує намір США поглиблювати співпрацю у сфері протиракетної оборони із союзниками, що матиме на меті захист населення та військових в зонах конфлікту.
- Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче збільшити кількість щоденних арештів нелегальних мігрантів до 1,5 тис. осіб.
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