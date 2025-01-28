Трамп підписав указ про створення "Залізного купола" для захисту неба над США

Про це інформує Білий дім.

Відповідно до наказу, нова система захисту повинна впоратися з найсучаснішими загрозами, включаючи балістичні, гіперзвукові та крилаті ракети.

У документі йдеться про те, що загроза з боку стратегічної зброї залишається однією з найбільш серйозних проблем, з якими стикається США.

Президент нагадав про спроби його попередника Рональда Рейгана щодо побудови системи захисту, яка, хоча й принесла технологічні досягнення, була скасована до повного завершення.

"За останні 40 років загроза від стратегічної зброї наступного покоління не зменшилася, а стала більш інтенсивною та складною завдяки розробці рівними та близькими супротивниками систем доставки наступного покоління та їхніх власних інтегрованих засобів протиповітряної та протиракетної оборони", - зауважив Трамп.

Указ охоплює кілька ключових напрямків, серед яких:

Забезпечення захисту громадян і нації шляхом реалізації протиракетного щита нового покоління. Стримування загроз з боку іноземних держав і захист критичної інфраструктури. Гарантування потенціалу другого удару, що забезпечить стратегічну стабільність.

Згідно з указом, протягом наступних 60 днів Пентагон зобов'язаний підготувати та план впровадження цієї ініціативи. Зокрема, міністр оборони має запропонувати архітектуру нової системи, яка включатиме:

Розробку нових ракет-перехоплювачів;

Розширення можливостей космічного спостереження та наведення;

Створення безпечного ланцюга постачання для всіх компонентів системи.

Указ також підтверджує намір США поглиблювати співпрацю у сфері протиракетної оборони із союзниками, що матиме на меті захист населення та військових в зонах конфлікту.