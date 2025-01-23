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Трамп підписав указ щодо розсекречення документів про убивства Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

Ольга Бабишена
23 січня, 2025 четвер
23:23
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп у четвер, 23 січня, підписав указ, який передбачає розсекречення документів щодо убивств 35-го президента США Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та громадського діяча Мартіна Лютера Кінга-молодшого

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Відповідний указ з'явився на сайті Білого дому. 

"Через понад 50 років після вбивств президента Джона Ф. Кеннеді, сенатора Роберта Ф. Кеннеді та преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого федеральний уряд не оприлюднив усі свої документи, пов'язані з цими подіями, для громадськості.  Їхні сім'ї та американський народ заслуговують на прозорість і правду.  В національних інтересах нарешті оприлюднити всі документи, пов'язані з цими вбивствами, без зволікань", - йдеться у меті. 

Трамп зазначив, що подальше редагування та приховування інформації з документів, що стосуються вбивства президента Джона Кеннеді, не відповідає суспільним інтересам, і що оприлюднення цих документів давно назріло. 

"І хоча жоден акт Конгресу не передбачає оприлюднення інформації, що стосується вбивств сенатора Роберта Ф. Кеннеді та преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого, я визначив, що оприлюднення всіх записів, якими володіє федеральний уряд, що стосуються кожного з цих вбивств, також відповідає суспільним інтересам", - йдеться в указі. 

Вказано, що упродовж 15 днів з моменту підписання указу директор національної розвідки та Генеральний прокурор повинні представити Трампу план повного та остаточного розсекречення документів щодо вбивства президента Кеннеді, а впродовж 45 днів - сенатора Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга-молодшого. 

  • За час свого президентського терміну Байден наказав розсекретити документи, присвячені подіям 11 вересня. 
Теги:
Новини
Дональд Трамп
США
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