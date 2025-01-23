Трамп підписав указ щодо розсекречення документів про убивства Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

Відповідний указ з'явився на сайті Білого дому.

"Через понад 50 років після вбивств президента Джона Ф. Кеннеді, сенатора Роберта Ф. Кеннеді та преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого федеральний уряд не оприлюднив усі свої документи, пов'язані з цими подіями, для громадськості. Їхні сім'ї та американський народ заслуговують на прозорість і правду. В національних інтересах нарешті оприлюднити всі документи, пов'язані з цими вбивствами, без зволікань", - йдеться у меті.

Трамп зазначив, що подальше редагування та приховування інформації з документів, що стосуються вбивства президента Джона Кеннеді, не відповідає суспільним інтересам, і що оприлюднення цих документів давно назріло.

"І хоча жоден акт Конгресу не передбачає оприлюднення інформації, що стосується вбивств сенатора Роберта Ф. Кеннеді та преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого, я визначив, що оприлюднення всіх записів, якими володіє федеральний уряд, що стосуються кожного з цих вбивств, також відповідає суспільним інтересам", - йдеться в указі.

Вказано, що упродовж 15 днів з моменту підписання указу директор національної розвідки та Генеральний прокурор повинні представити Трампу план повного та остаточного розсекречення документів щодо вбивства президента Кеннеді, а впродовж 45 днів - сенатора Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга-молодшого.