Трамп підписав указ щодо розсекречення документів про убивства Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Президент США Дональд Трамп у четвер, 23 січня, підписав указ, який передбачає розсекречення документів щодо убивств 35-го президента США Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та громадського діяча Мартіна Лютера Кінга-молодшого
Відповідний указ з'явився на сайті Білого дому.
"Через понад 50 років після вбивств президента Джона Ф. Кеннеді, сенатора Роберта Ф. Кеннеді та преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого федеральний уряд не оприлюднив усі свої документи, пов'язані з цими подіями, для громадськості. Їхні сім'ї та американський народ заслуговують на прозорість і правду. В національних інтересах нарешті оприлюднити всі документи, пов'язані з цими вбивствами, без зволікань", - йдеться у меті.
Трамп зазначив, що подальше редагування та приховування інформації з документів, що стосуються вбивства президента Джона Кеннеді, не відповідає суспільним інтересам, і що оприлюднення цих документів давно назріло.
"І хоча жоден акт Конгресу не передбачає оприлюднення інформації, що стосується вбивств сенатора Роберта Ф. Кеннеді та преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого, я визначив, що оприлюднення всіх записів, якими володіє федеральний уряд, що стосуються кожного з цих вбивств, також відповідає суспільним інтересам", - йдеться в указі.
Вказано, що упродовж 15 днів з моменту підписання указу директор національної розвідки та Генеральний прокурор повинні представити Трампу план повного та остаточного розсекречення документів щодо вбивства президента Кеннеді, а впродовж 45 днів - сенатора Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга-молодшого.
- За час свого президентського терміну Байден наказав розсекретити документи, присвячені подіям 11 вересня.
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