Байден наказав розсекретити документи, присвячені 11 вересня
Впродовж найближчих шести місяців генеральний прокурор США має оприлюднити матеріали розслідування теракту 9/11
Відповідне розпорядження президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден підписав ввечері у п'ятницю, 3 вересня 2021 року, розповідає Еспресо.TV.
"Напередодні 20-их роковин 9/11 американський народ заслуговує мати більш повну картину того, що його влада знає про ці атаки. Критично важливим є, щоб уряд Сполучених Штатів забезпечив максимальну прозорість та зберегло секретність тільки в окремих і необхідних випадках", - наводить слова американського президента газета Washington Post.
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За дотриманням секретності у згаданих ним "випадках" стежитиме Міністерство юстиції.
- Розсекречення пов'язаних з 9/11 архівів було однією з передвиборчих обіцянок Байдена.
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