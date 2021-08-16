Наша місія в Афганістані ніколи не ставила за мету побудову там демократії, - Байден
16 серпня президент США Джо Байден у зверненні до нації заявив, що метою американців в Афганістані було запобігання терактам на території власної країни
Про це президент США Джозеф Байден заявив у зверненні до нації через захоплення влади в Афганістані талібами, передає Еспресо.TV.
Президент заявив, що метою 20-річних зусиль США в країні була боротьба з терористами "Аль-Каїди". Він додав, що мету цю було виконано.
"Наша місія в Афганістані ніколи не ставила за мету побудову там демократії", - сказав Джо Байден.
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Він наголосив, що головною метою американської присутності в Афганістані було запобігання терактам ісламістів на території США.
Байден зазначив, що США були готові до швидкого колапсу афганського уряду.
Він підкреслив, що США дали афганським військам все необхідне для боротьби з "Талібаном", але не змогли забезпечити волею до перемоги.
Американський лідер також заявив, що США повинні сфокусуватися на контртероризмі, а не на побудові афганської нації.
- Нагадаємо, 6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. До кінця серпня планується вивести всі війська з країни.
- 24 липня президент США Джо Байден пообіцяв надати Афганістану $3,3 млрд на підтримку сил безпеки
- 8 серпня на тлі наступу талібів та взяття кількох центрів провінцій в країні, США перекинули авіацію з Катару та завдали авіаударів по військам талібів і заявили про знищення 200 моджахедів. Зазначимо, авіацію Штати перекинули до країни 7 серпня з Катару на тлі новин про взяття Заранжа на кордоні з Іраном
- 15 серпня таліби без опору взяли столицю Афганістану Кабул.
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