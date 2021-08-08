ВПС США завдали удару по позиціях "Талібану" та знищили 200 бойовиків

Про це заявив заступник начальника пресцентру Міністерства оборони Афганістану Фавад Аман, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, літак В-52 ВПС США ввечері в суботу, 7 серпня, завдав авіаудару по позиціях руху "Талібан" у місті Шеберган центрі провінції Джаузджан на північному заході країни. Майже 200 бойовиків руху "Талібан, зокрема їхній лідер, були вбиті.

"Військово-повітряні сили завдали удару по великому скупченню талібів, які планували здійснити напад на сили оборони і безпеки поблизу Тепаї Тагішахр у Шебергані, столиці провінції Джаузджан. Відповідно до перших повідомлень, вбито близько 200 терористів, включно з їх лідером", - повідомили у Міноборони Афганістану.