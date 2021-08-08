ВПС США завдали удару по позиціях "Талібану" та знищили 200 бойовиків
Внаслідок авіаудару ВПС США в Афганістані було знищено близько 200 бойовиків руху "Талібан"
Про це заявив заступник начальника пресцентру Міністерства оборони Афганістану Фавад Аман, повідомляє Інтерфакс-Україна.
За його словами, літак В-52 ВПС США ввечері в суботу, 7 серпня, завдав авіаудару по позиціях руху "Талібан" у місті Шеберган центрі провінції Джаузджан на північному заході країни. Майже 200 бойовиків руху "Талібан, зокрема їхній лідер, були вбиті.
"Військово-повітряні сили завдали удару по великому скупченню талібів, які планували здійснити напад на сили оборони і безпеки поблизу Тепаї Тагішахр у Шебергані, столиці провінції Джаузджан. Відповідно до перших повідомлень, вбито близько 200 терористів, включно з їх лідером", - повідомили у Міноборони Афганістану.
- Нагадаємо, 6 серпня рух "Талібан" захопив 160-тисячне місто Заранж на кордоні з Іраном.
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