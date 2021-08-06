Таліби захопили перший адмінцентр провінції в Афганістані: вбито речника уряду
6 серпня рух "Талібан захопив 160-тисячне місто Заранж на кордоні з Іраном
Про це розповідає Reuters.
"Талібан" вперше з часу відходу США з країни захопив столицю афганської провінції - місто Заранж. Водночас у Кабулі було вбито головного військового речника урядових сил.
Прессекретар поліції на півдні провінції Німроз повідомив, що провінційний центр Заранж на кордоні з Іраном, що налічує понад 160 тис. населення, потрапив під контроль талібів - уряд не зміг вчасно надати підкріплення для утримання міста
За останні місяці повстанці захопили десятки районів і перетинів кордону і чинили тиск нанайбільші центри провінцій, включаючи Герат на заході та Кандагар на півдні.
Заранж став першим центром провінції, що потрапив під контроль талібів з часу підписання Сполученими Штатами угоди з рухом у лютому 2020 року щодо виведення американських військ. Джерела журналістів у захопленому місті розповідають, що таліби захопили офіс губернатора, штаб-квартиру поліції та табір поблизу іранського кордону.
Джерела "Талібану" заявили, що група святкує, а падіння Заранжа підніме бойовий дух їхніх бійців в інших провінціях. Заранж має стратегічне значення, оскільки знаходиться на кордоні з Іраном.
Також 6 серпня у Кабулі нападники "Талібану" вбили Даву Хана Менапала, директора державного ЗМІ та інфоцентру уряду.
- Нагадаємо, 4 серпня таліби спробували вбити голову оборонного відомства Афганістану. Також теракт скоїли під офісом Національного управління безпеки
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