Талібан взяв відповідальність за напад на будинок в. о. міністра оборони Афганістану

Про це пише Reuters.



"Талібан" взяв на себе відповідальність за нападза допомогою автомобіля, начиненого вибухівкою та стрілецької зброї на будинок виконувача обов'язків міністра оборони Бісмілли Мохаммаді.



Керманич оборонного відомства Афганістану пережив напад.



Речник "Талібану" Забіхулла Муджахід заявив, що ісламісти здійснили напад на резиденцію Мохаммаді, оскільки там тривала важлива зустріч.



Урядові сили боролися з нападниками більше чотирьох годин, а Міністерство внутрішніх справ заявило, що щонайменше вісім цивільних були вбиті і 20 поранені. Також загинули 4 бойовики "Талібану".



За кілька годин після атаки на резиденцію глави міноборони країни таліби атакували офіс Національного управління безпеки: було поранено двоє цивільних осіб та співробітника служби безпеки.



Читайте також: В столиці охопленого війною Афганістану прогримів вибух під офісом спецслужби уряду



Таліби активізували свою кампанію, щоб розгромити уряд, що підтримується США, з квітня, оскільки іноземні сили завершують свій відхід після 20-річної війни.



Наразі, після того як урядові війська перейшли до глухої оборони, бої в країні точаться за великі міста - Герат на кордоні з Іраном, Кандагар та Лашкаргах на півдні.



Представник афганських військових заявив, що в Лашкаргасі оголошено надзвичайну ситуацію, а урядові сили отримують підкріплення та підтримку з боку США.



"Спеціальні сили були направлені в цей район. Вони мають хороший бойовий дух", - сказав Reuters речник збройних сил генерал Аджмаль Омар Шінварі.



