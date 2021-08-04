В столиці охопленого війною Афганістану прогримів вибух під офісом спецслужби уряду
В результаті вибуху під будівлею Національного управління безпеки Афганістану поранено трьох осіб - двох цивільних та співробітника спецслужби. За кілька годин до того джихадмобіль вибухнув у дипломатичному кварталі міста, вбивши 4 нападників та 4 цивільних
Про це пише Reuters.
В ніч з 3 на 4 серпня пролунав потужний вибух під офісом Національного управління безпеки Афганістану.
Вибух біля будівлі Національного управління безпеки відбувся через кілька годин після вибуху автомобіля та зіткнень поблизу дипломатичного кварталу Кабула, в результаті яких загинули вісім людей, у тому числі четверо нападників.
Талібан офіційно не брав відповідальність за напад.
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Наразі, після того як урядові війська перейшли до глухої оборони, бої в країні точаться за великі міста - Герат на кордоні з Іраном, Кандагар та Лашкаргах на півдні.
- Так, першого серпня таліби завдали ракетного удару по аеропорту Кандагара
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