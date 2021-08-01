У Афганістані таліби завдали ракетного удару по аеропорту Кандагара

Про це повідомляє DW.

У ніч проти неділі, 1 серпня, таліби здійснили ракетний обстріл аеропорту міста Кандагар - адміністративного центру однойменної провінції на півдні Афганістану.

За словами начальника аеропорту Массуда Паштуна, в ціль влучили щонайменше три ракети, які зруйнували злітно-посадкову смугу. Усі рейси в аеропорту було скасовано.

Наступ талібів на позиції афганської армії розпочалося кілька тижнів тому, після того як країну почали залишати американські війська. Зараз бойовики контролюють близько половини території Афганістану, проте поки їм не вдалося захопити жодного великого міста.

Нагадаємо, 14 липня таліби захопили важливий прикордонний пункт між Афганістаном та Пакистаном.

16 липня в Афганістані було вбито індійського фотокореспондента, лауреата Пулітцерівської премії, Даніша Сідікі.

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