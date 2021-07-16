В Афганістані від нападу талібів загинув лауреат Пуліцерівської премії

Про це розповідає ВВС з посиланням на посла Афганістану в Індії.



Сіддікі, головний фотограф інформаційного агентства Reuters в Індії, був на посаді в Афганістані, коли загинув.



Журналіст їхав разом з колоною афганських сил, яка потрапила в засідку бойовиків Талібану біля ключового прикордонного пункту з Пакистаном.



З боку уряду Індії негайної реакції не було. Про втрати афганських сил в результаті інциденту нічого не відомо.



Посол Афганістану в Індії Фарід Мамундзай заявив, що був глибоко занепокоєний новиною про "вбивство друга". Виходець із Мумбаї (Бомбей), Сіддікі працював на Reuters протягом понад десяти років.



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У 2018 році він виграв Пулітцерівську премію в номінації "художня фотографія". Він виграв його разом з колегою Аднаном Абіді та ще п’ятьма особами за їхню роботу щодо документування насильства, з яким стикається меншина мусульман-рохінджа в М'янмі.



Нещодавно його фотографії масових похоронів, що відбулися на піку руйнівної другої хвилі пандемії коронавірусу в Індії, стали вірусними.



"Хоча я із задоволенням висвітлюю новини - від бізнесу до політики та спорту, - найбільше мені подобається фіксувати людське обличчя в надзвичайних обставинах", - сказав Сіддікі агентству Reuters.



Сіддікі виконував завдання щодо висвітлення сутичок у регіоні Кандагар, оскільки США виводять свої сили з Афганістану раніше терміну, встановленого президентом Джо Байденом 11 вересня.

В червні Талібан в ході нічного бою витіснив урядові війська із ключового вузла, який відкриває шлях ісламістам для наступу на 4 райони провінції Тахар на північ від Кабула.

6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. Вони не попередили афганських військових про своє рішення

Останніми тижнями таліби вели бої з урядом за чотири провінційні центри - Газні, Кандагар, а також прикордонні з Туркменістаном та Таджикистаном міста - Талукан та Калаї-Нау