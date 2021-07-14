У Афганістані таліби захопили прикордонний пункт на межі з Пакистаном
Рух Талібан встановив контроль над прикордонним переходом "Спін Болдак" - це один з найбільших міжнародних КПП між Афганістаном і Пакистаном
Про це розповідає ВВС з посиланням на чиновників пакистанської сторони.
Пакистан застеріг населення та журналістів не підходити до кордону з Афганістаном.
Але прес-секретар міністерства внутрішніх справ Афганістану Тарек Аріан повідомив агентству AFP, що, хоча в районі кордону "відбувалися певні рухи ... сили безпеки відбили атаку".
Афганські сили намагаються зупинити просування Талібану через країну, яка прискорилася з моменту угоди 2020 року, укладеної з адміністрацією експрезидента США Дональда Трампа.
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Тим часом Росія закликала офіційну владу Афганістану створити тимчасовий коаліційний уряд і залучити до нього талібів. Спецпредставник президента РФ з питань Афганістану Замір Кабулов заявив, що переговори про створення перехідного уряду варто почати "поки ще не пізно".
"У якій пропорції будуть представлені таліби - це справа афганців. Нехай вони самі вирішують і домовляються. Вони повинні розумно домовитися про адміністрацію, яка не буде ніким обрана - це предмет домовленості двох ворогуючих сторін", - зазначив російський дипломат.
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- 6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. Вони не попередили афганських військових про своє рішення
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