В Афганістані таліби ведуть бої з урядом за три провінційні центри, - ЗМІ
Окрім інформації про бої за стратегічне місто Газні, що сполучає Кабул з Кандагаром, надходить інформація про сутички за прикордонні з Туркменістаном та Таджикистаном міста - Талукан та Калаї-Нау
Про це розповідає українська служба ВВС.
Провінційна влада, солдати та місцеві жителі розповідають, що бої точаться і за сам Кандагар - третє за населенням місто країни.
"В останні чотири дні таліби атакують Кандагар із заходу. Афганські сили безпеки, зокрема спецпідрозділи, намагаються їх відкинути", - цитує Reuters учасника боїв і колишнього депутата парламенту Хамідзая Лалая. Міноборони Афганістану повідомляє, що завдає по талібах авіаудари і проводить наземні операції, і в цілому, як запевняє міністерство, ситуація в Кандагарі залишається під контролем уряду.
Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що Талібан намагається оточити місто Газні. Газні розташований на дорозі, що веде з Кабула на південь, в провінцію Кандагар і далі в Пакистан.
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"Ситуація в Газні дуже важка. Таліби ховаються в житлових будинках і стріляють по урядових силах, і це дуже ускладнює дії урядових сил проти талібів", - цитує агентство Reuters члена ради провінції Газні Хасана Резаї.
У неділю урядові сили за підтримки авіації відбили атаку талібів на місто Талукан - центр провінції Тахар на кордоні з Таджикистаном.
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Минулого тижня таліби також увійшли в Калаї-Нау - адміністративний центр провінції Бадгис на кордоні з Туркменістаном, але їх вибили звідти.
Станом на 13 липня рух Талібан не захопив жодного центру провінцій, однак швидко розвиває наступ навколо них та бере під контроль маленькі міста, села і цілі райони.
- В червні Талібан в ході нічного бою витіснив урядові війська із ключового вузла, який відкриває шлях ісламістам для наступу на 4 райони провінції Тахар на північн від Кабула.
- 6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. Вони не попередили афганських військових про своє рішення
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