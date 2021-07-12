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Таліби ведуть бої за стратегічне місто Газні на трасі Кабул-Кандагар

12 липня, 2021 понедiлок
14:41
Світ Таліби

В Афганістані рух "Талібан" оточив центр провінції Газні, однойменне місто, яке лежить на трасі, що сполучає столицю Кабул та третє за населенням місто країни Кандагар

Про це розповідає афганська служба "Радіо Свобода" з посиланням на місцеву владу регіону Газні.

"Талібан" оточив місто Газні, яке є столицею однойменної провінції у центрі Афганістану, передає місцева влада.

"Ситуація у місті Газні дуже критична… "Талібан" використовує будинки цивільних як укриття і відкриває вогонь по силах безпеки Афганістану, це дуже ускладнює для афганської армії дії проти "Талібану", – сказав член провінційної ради Хассан Резаї.

Населення регіоні розвідає журналістам, що бойові дії тривають також у південній провінції Кандагар, де таліби традиційно мали сильну присутність.

"Афганські сили безпеки, в тому числі спецназ, ведуть бої з "Талібаном" і намагаються відтіснити їх", – сказав Хамідзай Лалай, колишній депутат парламенту, який разом із озброєними жителями воює проти "Талібану" в Кандагарі.

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Речник міністерства оборони Фавад Аман стверджує, що ситуація в Кандагарі "повністю контрольована".

11 липня таліби напали на столицю провінції Тахар місто Талокан на кордоні з Таджикистаном.

"Атаки противника були відбиті, і вони зазнали великих і безпрецедентних втрат, в результаті яких 55 ворожих солдатів було вбито і 90 поранено", – сказав губернатор Тахара Абдулла Карлук.

Міністерство оборони заявило, що здійснювало авіаудари по позиціях "Талібану" в околицях Талокана. За даними відомства, внаслідок цього загинуло більше десятка бойовиків.

Наступ ісламістів на території, контрольовані урядом та іншими угрупуваннями відбувається на тлі виведення іноземних військ із країни. Командувач військового контингенту в Афганістані генерал США Остін Міллер 12 липня має піти з посади. У ЗМІ відставку Міллера називають "символічним завершенням найдовшої присутності США в закордонному конфлікті".

Виведення іноземних військ є результатом угоди, укладеної Вашингтоном з талібами у лютому 2020 року, за каденції президента Дональда Трампа. Відповідно до угоди, повстанці повинні боротися з тероризмом на афганській землі і вступити в переговори щодо політичної мирної угоди з урядом в Кабулі. Однак таліби після початку виведення військ активізували бойові дії.
 

  • В червні Талібан в ході нічного бою витіснив урядові війська із ключового вузла, який відкриває шлях ісламістам для наступу на 4 райони провінції Тахар на північн від Кабула.
  • 6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. Вони не попередили афганських військових про своє рішення
Афганістан
Талібан
війна в Афганістані
таліби
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