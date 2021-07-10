Туркменістан підтягує військову техніку до кордону з Афганістаном

Про це розповідає Еспресо.TV.



Також відомо про підняття по тривозі прилеглих туркменських військових частин та початок евакуації мирного населення. Такі дані наводить Turkmen.news.



Атаки на суверенну територію Туркменістану приписуються афганському ісламістському рухові "Талібан".



"Окрім того, протягом кількох останніх днів в районі вирував "афганець" - сухий курний вітер, що обмежував видимість й не давав можливості повноцінно використовувати бойову авіацію", - зазначає видання.



Учора, 9 липня, авторитетний афганський портал TOLO сповістив про загарбання талібами міста Торгунді (провінція Герат).



Торгунді межує з Серхетабадом через туркменсько-афганський державний кордон.



На додачу, 9 липня представники "Талібану" даліи пресконференцію в Москві (як і палестинський ХАМАС, це часті й шановані гості в столиці РФ), на якій заявили про контроль над 85% афганскьої території.



Західна коаліція при цьому надалі виводить свої війська з країни.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb