Американці залишили свою головну авіабазу в Афганістані
Американські військові залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. Вони не попередили афганських військових про своє рішення
Про це повідомляє Associated Press.
Авіабаза Баграм була однією з головних військових баз США в Афганістані протягом 20 років.
Афганські військові заявили, що їм не повідомили про те, що американці звільнили базу. Зазначається, що після втечі американців базу встигли пограбувати мародери.
- Нагадаємо, що президент США Джо Байден заявив, що американські війська будуть виведені з Афганістану до 11 вересня.
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