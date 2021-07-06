Американці залишили свою головну авіабазу в Афганістані

Про це повідомляє Associated Press.

Авіабаза Баграм була однією з головних військових баз США в Афганістані протягом 20 років.

Афганські військові заявили, що їм не повідомили про те, що американці звільнили базу. Зазначається, що після втечі американців базу встигли пограбувати мародери.

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