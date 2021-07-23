В Афганістані урядові війська змінили стратегію через втрати: оборонятимуть ключові міста країни

Про це розповідає Reuters.



Через сплеск втрат на полі бою, військові Афганістану переглядають свою військову стратегію проти "Талібану". Урядові війська заявили, що зосередять сили навколо найбільш критичних районів, таких як Кабул та інші міста, прикордонних пунктів та життєво важливої інфраструктури.



Стратегія оборони неминуче призведе до здачі територій ісламістам Талібану. Але чиновники кажуть, що це військова необхідність, оскільки надто розтягнуті афганські війська намагаються запобігти втраті адміністративних центрів провінцій.



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Журналісти зауважують, що останні американські військові залишать країну 31 серпня.



Талібан наразі отримує контроль над дедалі більшою територією, яка, за оцінками Пентагону, станом на середу, 21 липня, охоплює більше половини районних центрів Афганістану. Таліби також чинять тиск на околиці половини столиць провінцій, намагаючись їх оточити та ізолювати.



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Американська розвідка попереджала, що уряд Афганістану може впасти вже за півроку після виведення військ США, заявили американські чиновники агентству Reuters.



Один афганський чиновник, висловившись на умовах анонімності, заявив, що "переорієнтація" військ допоможе Кабулу утримувати стратегічну територію та захищати інфраструктуру, включаючи дамбу, побудовану за сприяння Індії, та основні магістралі.



Але консолідація військ також означає, що інші райони країни залишать без охорони. Чиновник зауважив, що багатьом афганським громадам або етнічним групам важко буде пояснити, чому їх покинули на Талібан.

В червні Талібан в ході нічного бою витіснив урядові війська із ключового вузла, який відкриває шлях ісламістам для наступу на 4 райони провінції Тахар на північ від Кабула.

6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. Вони не попередили афганських військових про своє рішення

Останніми тижнями таліби вели бої з урядом за чотири провінційні центри - Газні, Кандагар, а також прикордонні з Туркменістаном та Таджикистаном міста - Талукан та Калаї-Нау. Саме угрупування заявляє про контроль 85% території країни.

14 липня на кордоні таліби захопили важливий прикордонний пункт між Афганістаном та Пакистаном. Пізніше в тому районі було вбито індійського фотокореспондента, лауреата Пулітцерівської премії, Даніша Сідікі