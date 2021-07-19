У Кабулі 15 дипмісій та представник НАТО закликали Талібан до припинення вогню

Про це пише Reuters.



15 дипломатичних місій і представник НАТО в Кабулі зробили спільну заяву з закликом до талібів припинити військові дії в Афганістані.



За кілька годин до того черговий раунд переговорів між ісламстами Талібану та центральним урядом країни знову завершився нічим.



Делегація високопосадовців Афганістану зустрічалася з політичним керівництвом Талібану в столиці Катару Досі протягом останніх двох днів, але в заяві Талібану опублікованій ввечері 18 липня не згадувалося про зупинку ескалації насильства в країні.



"Цього Курбан-байраму Талібан "повинен скласти зброю назавжди і продемонструвати світові свою прихильність до мирного процесу", - заявили дипломати 15 місій та представник НАТО.



Спільну заяву підтримали Австралія, Канада, Чехія, Данія, делегація Європейського Союзу, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Пд. Корея, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Великобританія та США.



Журналісти заявляють, що зазвичай таліби оголошують про припинення вогню на мусульманські свята.



Цього разу Талібан, який швидко захоплює території країни, відмовився від припинення бойових дій.



У заяві дипмісій також засуджуються порушення прав людини, зокрема - закриття шкіл та ЗМІ в районах, нещодавно захоплених Талібаном.



На зустрічах афганських лідерів з талібами в Досі обговорювались шляхи досягнення політичного врегулювання для припинення конфлікту, заявив у понеділок голова Вищої ради миру в Афганістані Абдулла Абдулла, який брав участь у переговорах.



"Ми домовились продовжувати переговори, шукати політичного врегулювання поточної кризи, уникати цивільних жертв, сприяти гуманітарній допомозі та медичному забезпеченню для боротьби з пандемією Covid-19", - заявив Абдулла в Twitter.



У заяві "Талібану" пізно ввечері в неділю додається: "Обидві сторони погодились на необхідність експедиції в рамках мирних переговорів з метою якнайшвидшого пошуку справедливого і постійного рішення поточної проблеми в Афганістані".



Мирні переговори між талібами та афганськими співрозмовниками розпочалися у вересні минулого року, але не досягли жодного прогресу.



Прес-секретар "Талібану" в Досі Мохаммед Нім також спростував повідомлення ЗМІ про те, що повстанська група погодилася на припинення вогню Ід в обмін на звільнення своїх в'язнів.

В червні Талібан в ході нічного бою витіснив урядові війська із ключового вузла, який відкриває шлях ісламістам для наступу на 4 райони провінції Тахар на північ від Кабула.

6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. Вони не попередили афганських військових про своє рішення

Останніми тижнями таліби вели бої з урядом за чотири провінційні центри - Газні, Кандагар, а також прикордонні з Туркменістаном та Таджикистаном міста - Талукан та Калаї-Нау. Саме угрупування заявляє про контроль 85% території країни.

14 липня на кордоні таліби захопили важливий прикордонний пункт між Афганістаном та Пакистаном. Пізніше в тому районі було вбито індійського фотокореспондента, лауреата Пулітцерівської премії, Даніша Сідікі