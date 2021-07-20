Росія перекинула свій контингент у Таджикистані на кордон з Афганістаном
Російські танкові війська у Таджикистані зробили марш-кидок до кордону з Афганістаном, де 5 серпня мають розпочатися військові навчання
Про це пишуть російські ЗМІ.
Російські танкісти з 201 військової бази в Таджикистані зробили 200-кілометровий марш з полігону Ляура на прикордонний з Афганістаном полігон "Харб-Майдон", де пройдуть спільні тактичні навчання, повідомила прес-служба Центрального військового округу (ЦВО).
Після прибуття на місце поряд з кордоном, з іншого боку якого вже встановлений контроль Талібану, екіпажі "зайнялися обладнанням позицій і укриттів".
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Йде розгортання пунктів управління, проводяться інженерне обладнання вогневих позицій і маскування техніки.
Російський контингент у Таджикістані укомплектований радянськими Т-72. Наразі фактично весь кордон Таджикистану з протилежного боку контролюється талібами.
- В червні Талібан в ході нічного бою витіснив урядові війська із ключового вузла, який відкриває шлях ісламістам для наступу на 4 райони провінції Тахар на північ від Кабула.
- 6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. Вони не попередили афганських військових про своє рішення
- Останніми тижнями таліби вели бої з урядом за чотири провінційні центри - Газні, Кандагар, а також прикордонні з Туркменістаном та Таджикистаном міста - Талукан та Калаї-Нау. Саме угрупування заявляє про контроль 85% території країни.
- 14 липня на кордоні таліби захопили важливий прикордонний пункт між Афганістаном та Пакистаном. Пізніше в тому районі було вбито індійського фотокореспондента, лауреата Пулітцерівської премії, Даніша Сідікі
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