"Аль-Каїда", ймовірно, повернеться, - міністр оборони Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посииланням на Sky News.



"Я точно відчуваю стурбованість тим, що держави, які не відбулись, є благодатним грунтом для таких людей. "Аль-Каїда", ймовірно, повернеться", - сказав Уоллес.



CNN з посиланням на джерела в Міноборони США інформувал, що американські військові побоюються відновлення позицій "Аль-Каїди" у Афганістані.

Виведення військ США та НАТО з країни створить вакуум, який, ймовірно, надасть "Аль-Каїді" та іншим терористам можливість реорганізації.

Аль-Каїда - міжнародна терористична суннітська джихадистська організація. Заснована в Афганістані для боротьби з радянським вторгненням. Після виведення радянських військ з Афганістану "Аль-Каїда" зосередилася на США як "імперії зла", західному світі з його способом життя, його культурою і всіх його прибічників в ісламських країнах. Організація ставить перед собою мету створення "Великого ісламського халіфату". На рахунку організації — планування і здійснення цілого ряду великих терористичних актів, у тому числі терактів 11 вересня 2001 року в США.

Нагадаємо, 6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. До кінця серпня планується вивести всі війська з країни.

24 липня президент США Джо Байден пообіцяв надати Афганістану $3,3 млрд на підтримку сил безпеки

8 серпня на тлі наступу талібів та взяття кількох центрів провінцій в країні, США перекинули авіацію з Катару та завдали авіаударів по військам талібів і заявили про знищення 200 моджахедів. Зазначимо, авіацію Штати перекинули до країни 7 серпня з Катару на тлі новин про взяття Заранжа на кордоні з Іраном

10 серпня у ЄС заявили, що таліби контролюють 65% Афганістану

Станом на 12 серпня повідомляється, що таліби контролюють 10 з 34 регіональних центрів країни. Бої уряду та бойовиків "Талібану" ведуться за ключові міста півночі та півдня країни - Мазарі-Шаріф та Кандагар.

"Талібан" заявив про захоплення міста Кандагар - другого за величиною в Афганістані.

Таліби захопили місто Герат у Афганістані