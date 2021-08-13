"Аль-Каїда", ймовірно, повернеться, - міністр оборони Британії
Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив про загрозу повернення "Аль-Каїди"
Про це повідомляє РБК-Україна з посииланням на Sky News.
"Я точно відчуваю стурбованість тим, що держави, які не відбулись, є благодатним грунтом для таких людей. "Аль-Каїда", ймовірно, повернеться", - сказав Уоллес.
CNN з посиланням на джерела в Міноборони США інформувал, що американські військові побоюються відновлення позицій "Аль-Каїди" у Афганістані.
Виведення військ США та НАТО з країни створить вакуум, який, ймовірно, надасть "Аль-Каїді" та іншим терористам можливість реорганізації.
Аль-Каїда - міжнародна терористична суннітська джихадистська організація. Заснована в Афганістані для боротьби з радянським вторгненням. Після виведення радянських військ з Афганістану "Аль-Каїда" зосередилася на США як "імперії зла", західному світі з його способом життя, його культурою і всіх його прибічників в ісламських країнах. Організація ставить перед собою мету створення "Великого ісламського халіфату". На рахунку організації — планування і здійснення цілого ряду великих терористичних актів, у тому числі терактів 11 вересня 2001 року в США.
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