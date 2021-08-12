"Талібан" повідомив про захоплення Кандагару у Афганістані

Про це повідомляє НВ.



За словами представника руху Карі Юсуфа Ахмаді, бойовики досягли площі в центрі Кандагару.



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Al Jazeera повідомляє, що таліби увійшли до міста і тривають "запеклі бої" між з урядовими військами.



Також є інформація, що рух Талібан захопив місто Газні, столицю провінції, що розташована за 130 км від Кабула.

Нагадаємо, 6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. До кінця серпня планується вивести всі війська з країни.

24 липня президент США Джо Байден пообіцяв надати Афганістану $3,3 млрд на підтримку сил безпеки

8 серпня на тлі наступу талібів та взяття кількох центрів провінцій в країні, США перекинули авіацію з Катару та завдали авіаударів по військам талібів і заявили про знищення 200 моджахедів. Зазначимо, авіацію Штати перекинули до країни 7 серпня з Катару на тлі новин про взяття Заранжа на кордоні з Іраном

10 серпня у ЄС заявили, що таліби контролюють 65% Афганістану

Станом на 12 серпня повідомляється, що таліби контролюють 10 з 34 регіональних центрів країни. Бої уряду та бойовиків "Талібану" ведуться за ключові міста півночі та півдня країни - Мазарі-Шаріф та Кандагар.