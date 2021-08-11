Таліби захопили восьмий та дев'ятий з 34 центрів провінцій у Афганістані

Про це розповідає Reuters та Guardian.



Бойовики "Талібану" в середу, 11 серпня, взяли під контроль місто Файзабад - центр провінції Бадахшан на півночі Афганістану.



Захоплення талібами Файзабаду - столиці північно-східної провінції Бадахшан - відбулося, коли президент Ашраф Гані висадився в місті Мазарі-Шаріф - центрі провінції Балх. Президент прибув у понад 300-тисячне місто, що згуртувати військових, коли сили "Талібану" наблизилися до найбільшого міста на півночі країни. Зазначимо, усі сусідні центри провінцій - Кундуз, Сарі-Пуль, Айбак та Шибарган - вже контролюються талібами.



Після тривалої битви у Файзабаді урядові війська відступили до сусіднього району, повідомив Reuters член провінційної ради з Бадахшану Джавад Муджадіді.



Він сказав, що бойовики "Талібану" захопили більшу частину провінції і обложили Файзабад, перш ніж розпочати наступ у вівторок.



Водночас представники "Талібану" повідомили про захоплення міста Пулі-Хумрі - центру провінції Баглан. Зазначається, що на зображеннях в соціальних мережах був зображений прапор "Талібану" на міських воротах і повстанці всередині міста.

10 серпня анонімний дипломат з ЄС зазначив, що після взяття за 5 днів 7 центрів провінцій країни, таліби контролюють 65% території Афганістану