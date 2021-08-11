Таліби захопили восьмий та дев'ятий з 34 центрів провінцій у Афганістані
Повідомляється, що "Талібан" захопив два центри провінцій на півночі Афганістану - Файзабад та Пулі-Хумрі
Про це розповідає Reuters та Guardian.
Бойовики "Талібану" в середу, 11 серпня, взяли під контроль місто Файзабад - центр провінції Бадахшан на півночі Афганістану.
Захоплення талібами Файзабаду - столиці північно-східної провінції Бадахшан - відбулося, коли президент Ашраф Гані висадився в місті Мазарі-Шаріф - центрі провінції Балх. Президент прибув у понад 300-тисячне місто, що згуртувати військових, коли сили "Талібану" наблизилися до найбільшого міста на півночі країни. Зазначимо, усі сусідні центри провінцій - Кундуз, Сарі-Пуль, Айбак та Шибарган - вже контролюються талібами.
Після тривалої битви у Файзабаді урядові війська відступили до сусіднього району, повідомив Reuters член провінційної ради з Бадахшану Джавад Муджадіді.
Він сказав, що бойовики "Талібану" захопили більшу частину провінції і обложили Файзабад, перш ніж розпочати наступ у вівторок.
Водночас представники "Талібану" повідомили про захоплення міста Пулі-Хумрі - центру провінції Баглан. Зазначається, що на зображеннях в соціальних мережах був зображений прапор "Талібану" на міських воротах і повстанці всередині міста.
- 10 серпня анонімний дипломат з ЄС зазначив, що після взяття за 5 днів 7 центрів провінцій країни, таліби контролюють 65% території Афганістану
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.72
Купівля 26.72Продаж 26.95
-
EUR
Купівля 31.24Продаж 31.65
- Актуальне
- Важливе