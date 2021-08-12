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Politico: Білий Дім очікує захоплення столиці Афганістану талібами за кілька тижнів

12 серпня, 2021 четвер
09:48
Світ

Сполучені Штати в новій оцінці військової ситуації в Афганістані прогнозують, що таліби підійдуть впритул до Кабула за місяць. За інформацією журналістів, США готують евакуацію власного посольства з країни

Про це йдеться у матеріалі Politico.

За словами видання, чиновники США намагаються оцінити, наскільки швидко може впасти уряд у Кабулі, а президент Джо Байден змінив свою позицію щодо Афганістану в посланні до американців.

"Там, де він одного разу наполягав на тому, що після двох десятиліть підтримки США афганські сили змоуть захистити себе, Байден та його помічники перейшли до більш холоднокровної мантри: якщо вони не можуть, це не наша проблема", - стверджує видання.

Усередині адміністрації провідні помічники просто намагаються не відставати від карти бойових дій та позицій "Талібану" на ній.

Наразі американські чиновники вважають, що Кабул може бути оточений або потрапити під контроль талібів протягом декількох тижнів, і навіть майбутнє посольства США, схожого на фортецю, стає все більш сумнівним.

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Тим часом президент наполегливо тримається рішення весни минулого року про виведення бойових військ США, розраховуючи, що втомлені війною виборці скоріше проігнорують тривожні події у конфлікті, як вони робили це раніше.

"Я не шкодую про своє рішення", - сказав Байден журналістам у вівторок 10 серпня, зазначивши, що США витратили понад трильйон доларів і втратили тисячі власних військ на навчання та оснащення військових Афганістану.

"Лідери Афганістану мають зібратися", - сказав він. "Вони повинні боротися за себе, боротися за свою націю", - додав Байден.

Це повідомлення, яке зараз публічно підкреслюють Білий дім, Пентагон, Державний департамент та інші відомства після багатьох років приватного тиску на афганських лідерів, багато з яких сподівалися, що США ніколи не виконають своїх зобов’язань вийти.

Представники адміністрації Байдена стверджують, що США мають кращі розвідувальні та інші розширені можливості для перешкоджання будь -яким майбутнім терористичним змовам проти Америки, які можуть виникнути з Афганістану, де колись Усама бен Ладен планував атаки 11 вересня. Вони також наголошують, що США продовжать надавати гуманітарну допомогу афганцям та фінансову підтримку афганським військовим, включаючи, принаймні, підтримку з повітря.

Politico описує, що таліби захопили багато військової техніки, взявши місто Кундуз на півночі. Зокрема видання розповідає про відео, де таліби позують на тлі американських Хамві та радянських гелікоптерів Мі-24.

Нова військова оцінка США говорить про те, що столиця країни, Кабул, може потрапити під контроль талібів протягом місяця, повідомила Politico людина, знайома з розвідкою. Чоловік додав, що захоплення всього міста може зайняти більше часу, шість місяців і більше, і що ситуація “плавна”.

Деталі оцінки, яка включала аналіз кількох військових та розвідувальних підрозділів, вперше повідомила The Washington Post.

За словами трьох людей, які добре обізнані з ситуацією, обговорення внутрішньої адміністрації розпочали евакуацію посольства США в Кабулі; одна людина сказала, що місію можна буде вивезти до кінця цього місяця.

  • Нагадаємо, 6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. До кінця серпня планується вивести всі війська з країни.
  • 24 липня президент США Джо Байден пообіцяв надати Афганістану $3,3 млрд на підтримку сил безпеки
  • 8 серпня на тлі наступу талібів та взяття кількох центрів провінцій в країні, США перекинули авіацію з Катару та завдали авіаударів по військам талібів і заявили про знищення 200 моджахедів. Зазначимо, авіацію Штати перекинули до країни 7 серпня з Катару на тлі новин про взяття Заранжа на кордоні з Іраном
  • 10 серпня у ЄС заявили, що таліби контролюють 65% Афганістану
  • Станом на 12 серпня повідомляється, що таліби контролюють 9 з 34 регіональних центрів країни. Бої уряду та бойовиків "Талібану" ведуться за ключові міста півночі та півдня країни - Мазарі-Шаріф та Кандагар.
Талібан
війна в Афганістані
США
таліби
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