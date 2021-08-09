Німеччина відмовляється повертати війська до Афганістану

Про це заявила міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер у Twitter.



Зазначимо, більшість сил ФРН у Афганістані були дислоковані у місті Кундуз, яке на вихідних Талібан відбив в урядових сил.



Зазначається, що країна втратила у Кундузі більше солдат, ніж деінде з часів Другої Світової.



"Повідомлення з Кундузу та з усього Афганістану гіркі і сильно завдають болю",- написала міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер.



"Невдала угода Трампа з талібами стала початком кінця. Але це також призвело до того, що принаймні на деякий час "Талібан" затримався проти наших міжнародних військ", - стверджує міністр.



Вона додала, що кожен, хто вимагає від Бундесверу поновити військову місію в Афганістані, повинен запитати себе: з ким німецький контингент буде це робити, з якою метою та чи є сенс заради цього ставити під загрозу життя німецьких солдат.



8 серпня стало відомо, що таліби взяли Кундуз - найбільше місто півночі, яке контролює дороги до країн Центральної Азії - Узбекистану, Таджикистану та Туркменістану.

Того ждня США завдали авіаударів по військам талібів і заявили про знищення 200 моджахедів. Зазначимо, авіацію Штати перекинули до країни 7 серпня з Катару на тлі новин про взяття Заранжа на кордоні з Іраном