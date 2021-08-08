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Таліби захопили ключове місто на півночі Афганістану

8 серпня, 2021 неділя
12:25
Світ Афганістан, Кундуз

Рух "Талібан" захопив місто Кундуз - адміністративний центр однойменної провінції на півночі Афганістану

Про це повідомляє BBC.  

Представник місцевої влади Кундезе повідомив, що всі райони міста, крім аеропорту, перебувають під контролем "Талібану".

В місті, яке має стратегічне значення, почалися пожежі, в центрі Кундузу піднято прапор "Талібану".

Кундуз став третьою провінційної столицею в Афганістані, захопленою талібами за останні дні.

Наступ талібів різко активізувалося після того, як американські війська та їх союзники почали виведення своїх частин з Афганістану після 20 років присутності в країні. 

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Афганістан
Талібан
Кундуз
таліби
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