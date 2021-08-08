Таліби захопили ключове місто на півночі Афганістану
Рух "Талібан" захопив місто Кундуз - адміністративний центр однойменної провінції на півночі Афганістану
Про це повідомляє BBC.
Представник місцевої влади Кундезе повідомив, що всі райони міста, крім аеропорту, перебувають під контролем "Талібану".
В місті, яке має стратегічне значення, почалися пожежі, в центрі Кундузу піднято прапор "Талібану".
Кундуз став третьою провінційної столицею в Афганістані, захопленою талібами за останні дні.
Наступ талібів різко активізувалося після того, як американські війська та їх союзники почали виведення своїх частин з Афганістану після 20 років присутності в країні.
- Нагадаємо, 8 серпня, внаслідок авіаудару ВПС США в Афганістані було знищено близько 200 бойовиків руху "Талібан".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.75
Купівля 26.75Продаж 27
-
EUR
Купівля 31.49Продаж 31.93
- Актуальне
- Важливе