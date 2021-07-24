США нададуть Афганістану військову допомогу на $3,3 млрд

Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

Зазначається, що Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Афганістану Ашрафом Гані. Під час бесіди президент США підтвердив готовність продовжити підтримку афганських сил безпеки - на ці цілі у 2022 фінансовому році адміністрація запросила у Конгресу $ 3,3 млрд.

Джо Байден пообіцяв, що США продовжать надавати підтримку афганським силам безпеки в сфері самооборони. На 2022 фінансовий рік на ці цілі проситиме у Конгресу виділити $3,3 млрд. З них $1 млрд - на забезпечення ВПС Афганістану, $1 млрд - на постачання афганських сил паливом і боєприпасами, $700 млн - на зарплату афганським військовослужбовцям . Президент також просить додатково $364 млн на розвиток та іншу негуманітарну допомогу.

6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані.

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