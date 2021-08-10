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Талібан контролює 65% Афганістану, - ЄС

10 серпня, 2021 вiвторок
21:22

За 5 днів бойовики Талібану захопили 7 регіональних центрів Афганістану

Про це розповідать "Аль Джазіра", Reuters та Forbes.

Від п'ятниці, 6 серпня, таліби захопили 7 центрів провінцій у Афганістані. Першим впало місто Зарандж на кордоні з Іраном. Менш ніж через 48 годин була захоплена столиця  провінції Джаузджан - місто Шибарган на півночі країни. Згодом бойовики захопили Кундуз, Талукан та Сарі-Пуль. 9 серпня стало відомо про взяття Айбаку- центру провінції Саманган.

10 серпня пообіді бойовики заявили про захоплення стотисячного міста Фара - центру провінції на кордоні з Іраном. Також у провінції була захоплена центральна в'язниця.

Анонімний дипломат ЄС коментуючи військові дії в Афганістані заявив журналістам, що ісламісти контролюють 65% території країни.

Афганські війська заявляють, що за останні 24 години вони знищили 361 бійця "Талібану" в повітряних і наземних ударах.

Міністерство оборони заявило, що операції проводилися в провінціях Нангархар, Кунар, Логар, Пактія, Пактіка, Майдан Вардак, Кандагар, Сарі-Пуль, Гільменд, Кундуз та Баглан.

Таліби захопили 7 із 34 столиць провінцій країни менш ніж за тиждень.

Високопоставлений представник ЄС повідомив агентству Reuters у вівторок, що сили Талібану зараз контролюють 65 відсотків території Афганістану, погрожують захопити 11 столиць провінцій і намагаються позбавити Кабул традиційної підтримки національних сил на півночі країни.

  • 8 серпня стало відомо, що таліби взяли Кундуз - найбільше місто півночі, яке контролює дороги до країн Центральної Азії - Узбекистану, Таджикистану та Туркменістану.
  • Того ж дня США завдали авіаударів по військам талібів і заявили про знищення 200 моджахедів. Зазначимо, авіацію Штати перекинули до країни 7 серпня з Катару на тлі новин про взяття Заранжа на кордоні з Іраном
Афганістан
Талібан
війна в Афганістані
таліби
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