Талібан заходить до Кабулу. Опору немає, - BBC News

Такі повідомлення надходять від тамтешніх кореспондентів основних світових медіа, передає Еспресо.TV.



"Ми отримуємо повідомлення про те, що бойовики входять у Кабул з усіх боків", - інформує, зокрема, BBC News.



Як наголошується, значного опору в столиці Афганістану таліби не зустрічають.



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При цьому вони мають наказ від свого командування - утриматися від кровопролиття в місті та дозволити евакуацію з нього усім бажаючим, заявив представник руху в Катарі.



Він також попросив жінок їхати до спеціально відведених для них територій.



Окрім того, троє афганських чиновників повідомили агенції Associated Press, що таліби вже перебувають у кабульських районах Калакан, Карабах та Пагман.



Представники держапарату панічно тікають зі своїх кабінетів.





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