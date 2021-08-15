Талібан заходить до Кабулу. Опору немає, - BBC News
Озброєні представники фундаменталістського руху "Талібан", які обстоюють перетворення Афганістану на Ісламський Емірат почали операцію з підкорення міста Кабула
Такі повідомлення надходять від тамтешніх кореспондентів основних світових медіа, передає Еспресо.TV.
"Ми отримуємо повідомлення про те, що бойовики входять у Кабул з усіх боків", - інформує, зокрема, BBC News.
Як наголошується, значного опору в столиці Афганістану таліби не зустрічають.
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При цьому вони мають наказ від свого командування - утриматися від кровопролиття в місті та дозволити евакуацію з нього усім бажаючим, заявив представник руху в Катарі.
Він також попросив жінок їхати до спеціально відведених для них територій.
Окрім того, троє афганських чиновників повідомили агенції Associated Press, що таліби вже перебувають у кабульських районах Калакан, Карабах та Пагман.
Представники держапарату панічно тікають зі своїх кабінетів.
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