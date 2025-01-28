Ні Путіну, ні Лукашенку не дадуть розіграти напад на країну ЄС, - ексголова СБУ Наливайченко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Не дадуть Лукашенку, як і Путіну, розіграти будь-який напад або навіть його імітацію на країни Європейського Союзу. Тому що вже, я це підтверджую, бо щоденно професійно спілкуюся з європейськими партнерами, на бойовому чергуванні в Естонії ,та не тільки, перебуває натівська авіація 24 години 7 днів на тиждень. Будь-яке намагання навіть поцілити на етапі наведення - буде відразу збиватися всіма наявними силами авіаціями та ракетами країн-членів НАТО. До речі, країни Балтії, які межують з РФ та Білоруссю, є країнами-членами Альянсу", - зауважив колишній голова Служби безпеки України.

За його словами, Велика Британія вже декілька років має військово-морський та військово-повітряний союз з північними країнами Європи, а це і країни Балтії, а також Фінляндія і Швеція, які нещодавно стали членами НАТО, – це все повністю змінило геополітичну ситуацію. Тобто країни Альянсу та ЄС себе захистили від будь-яких намагань Путіна загрожувати їм.

"Щодо України, то наш шлях – більше сучасної авіації, більше сучасних ракет для оборони країни та більше сучасних систем ППО. Насправді Україна так і рухається. Ми пояснюємо американським та європейським партнерам, що це неминуче повинні робити й Україна, і наші партнери в ЄС та НАТО", - резюмував Валентин Наливайченко.