"До об'єктів ураження має бути мінімальна відстань", – Лукашенко про розміщення "Орешника" в Білорусі

Про це він сказав під час поїздки в Борисов 10 грудня, передає Белта.

"Усе це сьогодні продумано. Ми зараз думаємо, де, на яких майданчиках розмістити цю зброю. У нас від розміщення стратегічних ядерних ракет майданчики збережені", - заявив Лукашенко.

За його словами, самопроголошена влада планує розмістити "Орешник" ближче до об'єктів ураження.

"У нас зо три десятки таких майданчиків. Ось ми виберемо, бо там мінімальна відстань до об'єктів ураження має бути. Розмістимо та націлимо. Ви, напевно, зауважили, що моя умова (російському диктатору Володимирові, – ред.) Путіну була одна: "Цілі визначати будемо ми в Білорусі, не росіяни. Але експлуатувати допоможете". Тобто разом натискатимемо на кнопку, не дай боже, якщо це потрібно. Але цілі визначатимемо ми. Погодився", - додав Лукашенко.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Служба безпеки України представила унікальні докази чергової російської агресії, показавши світовим ЗМІ уламки балістичної ракети "Орешник", випущеної Росією по Дніпру минулого тижня.

28 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для нової ракети "Орешник", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада.

6 грудня Путин припустив розміщення "Орешника" в Білорусі.

Читайте також: "Рубеж", "Орешник", "Кедр" – що відомо про новітню російську ракету, якою обстріляли Дніпро