"Туди, ближче до Росії". Лукашенко хоче розмістити "Орешник" на кордоні з РФ

Про це він заявив на пресконференції у Мінську, передає БЕЛТА.

"Туди, ближче до Смоленська. Я так мрію, а там подивимося. Треба певна відстань. Погано, коли твої об'єкти ураження дуже близько. Але й коли дуже далеко, менше навантаження вони можуть нести. Тому я розглядаю десь біля вас (Росії, - прим. БЕЛТА). Тим більше, це ж спільна зброя. Але я не кажу, що під Смоленськом. Я просто зараз так думаю", - зазначив Лукашенко.

Відповідаючи на запитання про терміни поставок до Білорусі "Орешника", Лукашенко сказав, що не обговорював це питання із російським диктатором Путіним.

"По-перше, це не горить. Я, звісно, розумію, що і в Росії "Орешник" цей потрібен і так далі. Ну і потім, це не так просто. Коли я сказав "10 комплексів", я пожартував…Це шалені гроші. І промисловість Росії не тільки ж "Орешники" виробляє. Я це розумію. Досить одного комплексу "Орешник", щоб убезпечити Білорусь. Але вони потрібні і в Росії. І ми не обговорювали конкретних термінів", - зазначив білоруський диктатор.

Він також додав, що Білорусь має достатньо озброєння для захисту.

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"Треба – ми ще в Росії дещо візьмемо і попросимо. Ну, а якщо вже дуже щось надзвичайне і потрібен буде "Орешник", ну то ми введемо його з Росії - ті, які в них сьогодні є. У нас це безпекова територія, яка підлягає захисту спільними зусиллями, створено спільне угруповання Білорусі та Росії. Яка б війна в Україні не йшла, а це угруповання у нас існує", - зазначив Лукашенко.

Білоруський диктатор зазначив, що плани дислокувати "Орешник" в Білорусі є відповіддю на бажання і можливість розміщення американських ракет середньої дальності в Європі.

"Тому, якщо вони відмовляться від цього, тоді я старшому брату скажу: "Давай почекаємо". Неважливо, будуть вони в Смоленську чи в Орші. Для нас неважливо. А нам важливо, щоб американські ракети середньої дальності не потрапили на територію Європи, тому що вони можуть бути оснащені і ядерним компонентом, якщо говорити відверто", - заявив Лукашенко.