РФ атакує Україну "шахедами" у ніч на 29 січня

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

О 19:31 загроза застосування ударних БПЛА була оголошена у Сумській і Чернігівській областях.

БПЛА фіксувався в північній частині Сумщини, курс західний.

Пізніше повітряна тривога через дрони пролунала у Донецькій, та Харківській областях. БПЛА були на межі областей, курс західний/південно-західний. Також оголосили загрозу для Запорізької області.

Станом на 23:13 рух "шахедів" був наступним:

на межі Сумщини та Полтавщини, курс північно-західний.

в північно-західній частині Харківщини, курс північно-західний.

південніше Кам'янське Дніпропетровської області, курс західний.

в південній частині Полтавщини, курс західний.

За годину БПЛА фіксувались також на Кіровоградщині, курс західний. Також дрон з Херсонщини прямував на Миколаївщину.

Новина доповнюватиметься...