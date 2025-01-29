РФ атакує Україну "шахедами" у ніч на 29 січня
Ввечері 28 січня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
О 19:31 загроза застосування ударних БПЛА була оголошена у Сумській і Чернігівській областях.
БПЛА фіксувався в північній частині Сумщини, курс західний.
Пізніше повітряна тривога через дрони пролунала у Донецькій, та Харківській областях. БПЛА були на межі областей, курс західний/південно-західний. Також оголосили загрозу для Запорізької області.
Станом на 23:13 рух "шахедів" був наступним:
- на межі Сумщини та Полтавщини, курс північно-західний.
- в північно-західній частині Харківщини, курс північно-західний.
- південніше Кам'янське Дніпропетровської області, курс західний.
- в південній частині Полтавщини, курс західний.
За годину БПЛА фіксувались також на Кіровоградщині, курс західний. Також дрон з Херсонщини прямував на Миколаївщину.
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