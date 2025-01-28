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Головна Війна з Росією "Трамп підіймає ставки до рівня життя або смерті Путіна": політичний експерт Денисенко про підготовку до переговорів між США та РФ
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"Трамп підіймає ставки до рівня життя або смерті Путіна": політичний експерт Денисенко про підготовку до переговорів між США та РФ

Віталій Бесараб
28 січня, 2025 вiвторок
19:52
Війна з Росією путін трамп

Політичний експерт Вадим Денисенко вважає, що в США можуть роздумувати над фізичним знищенням Путіна з метою тиску на переговірному процесі щодо завершення російсько-української війни

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Важливо розуміти, чому саме зараз і чому саме Такер Карлсон заявив про наміри адміністрації Байдена ліквідувати Путіна. Почнемо з того і це не потрібно забувати, що саме Такер Карлсон нещодавно взяв інтервʼю в російського диктатора. Відповідно його заява викличе неймовірну зацікавленість російських спецслужб. Ми повинні розуміти, що останніх тижнів й місяців велися багато розмов про два напрямки переговорного процесу. Зокрема, перше - воєнна логіка Путіна, друге - торгове мислення Дональда Трампа. Багато було розмов про те, що Трамп як бізнесмен не може зрозуміти російського параноїка, який хоче воювати. Навколо цього будувалось чимало теорій", - пояснив Денисенко.

Політичний експерт вважає, що в США можуть задуматись над фізичним знищенням російського диктатора Путіна. За словами Денисенка, заява Карлсона вказує на те, що Дональд Трамп готує підгрунтя для переговорів з Путіним, який найбільше боїться фізичного знищення його та режиму в Росії

"Власне заява Такера Карлсона для українців немає жодного значення. Це просто міняє всю логіку переговорного процесу. До останнього часу існувала думка про те, що в Білому домі є повний консенсус, що якби не закінчились переговори щодо війни в Україні, питання зміни режиму Путіна не стоїть на порядку денному взагалі. Заява ж Карлсона повністю змінює цю думку і вказує на те, що США можуть задуматись над зміною режиму в Росії, що своєю чергою викличе і буде викликати параною в голові Путіна. Він боягуз і найбільше боїться фізичного знищення. З цієї точки зору, на мою думку, це своєрідна важка підготовка майбутніх переговорів між США та Росією. Власне кажучи, Трамп максимально підняв ставки до рівня життя чи смерті Путіна. До чого це призведе далі - важко сказати. Втім, що це дуже сильний хід від Трампа, я не сумніваюсь", - додав він.

  • 7 січня Трамп заявив, що Путін має намір з ним зустрітись. Проте виключив можливу зустріч до інавгурації.
  • За інформацією Reuters, наразі йде підготовка до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним.
  • Згодом речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що той готовий до зустрічі з Трампом без попередніх умов. 
  • Путін 20 січня оголосив, що Москва відкрита для діалогу з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні.
     
Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
Джо Байден
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
зброя для України
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