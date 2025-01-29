Ми зробимо усе можливе для створення Реєстру збитків та Спеціального трибуналу щодо злочинів РФ, - генсек Ради Європи

Про це він сказав у промові на пленарному засіданні ПАРЄ у Страсбурзі, передає Укрінформ.

"Ми знаємо, що 2025 рік буде складним. І в цьому році Україна буде на вершині наших пріоритетів", - наголосив Берсе.

Генеральний секретар підкреслив, що Рада Європи, відповідно до його передвиборчих обіцянок, і надалі відіграватиме ключову роль у підтримці України.

"Ми зобов'язуємося зробити все можливе для створення компенсаційної комісії та всеосяжного механізму компенсації, спираючись на успіх українського Реєстру збитків. Рада Європи має відігравати провідну роль. Ми знаємо, що очікування дуже високі, і ми повинні зробити це без зволікань. Це той самий меседж, який я передаю і щодо створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України", - заявив політик.

Він зазначив, що відбудова України вимагає як фінансових ресурсів, так і справедливості, а завдання Ради Європи – забезпечити невідворотність покарання.

"Для України я створив цільову групу в рамках Ради Європи, щоб забезпечити максимальну ефективність наших дій. Я також оголосив про призначення Спеціального представника Генерального секретаря у справах дітей України. Це призначення буде зроблено дуже скоро", – заявив Ален Берсе.

Свій програмний виступ перед депутатами ПАРЄ він розпочав зі спогадів про відвідини села Ягідне на Київщині: "Я ніколи не забуду ті маленькі сходи, що ведуть до підвалу сільської школи. Саме тут у березні 2022 року російські солдати на 27 днів загнали до підвалу 300 мешканців - дітей, жінок, вагітних та людей похилого віку Піднятися цими маленькими сходами - все одно, що потрапити в інший світ".

Берсе порівняв трагедію Ягідного з Сребреницею у Боснії та Герцеговині, а також з річницею Голокосту, яку відзначили цього тижня.

"Тож сьогодні ми можемо згадати Орадур-сюр-Глань, Сребреницю та Ягідне. Це назви, які змушують нас уважно поглянути на самих себе. І з огляду на нашу спільну історію всі вони є причинами для нашої відданості Україні, для підтримки українського народу", - зазначив генсек Ради Європи.