Держсекретар США Рубіо обговорив з очільницею МЗС Канади війну в Україні
Держсекретар США Марко Рубіо зустрівся з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі, посадовці обговорили війну в Україні
Про це пише Голос Америки.
Зазначається, що серед світових проблем лідери обговорили питання України: "Ми також говорили про те, як ми разом працюємо над вирішенням ключових геополітичних проблем, включаючи кризу на Близькому Сході, в Україні та Гаїті".
Крім цього, Жолі та Рубіо говорили про "несправедливі економічні практики" Китаю та "підтвердили співпрацю для підвищення безпеки та процвітання обох країн".
"Сьогодні з держсекретарем Рубіо ми обговорили шляхи, якими ми можемо продовжувати співпрацю в питаннях безпеки кордонів, торгівлі та енергетичної безпеки", – написала Жолі.
- Голова зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас провела телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо 28 січня.
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