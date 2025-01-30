Держсекретар США Рубіо обговорив з очільницею МЗС Канади війну в Україні

Про це пише Голос Америки.

Зазначається, що серед світових проблем лідери обговорили питання України: "Ми також говорили про те, як ми разом працюємо над вирішенням ключових геополітичних проблем, включаючи кризу на Близькому Сході, в Україні та Гаїті".

Крім цього, Жолі та Рубіо говорили про "несправедливі економічні практики" Китаю та "підтвердили співпрацю для підвищення безпеки та процвітання обох країн".

"Сьогодні з держсекретарем Рубіо ми обговорили шляхи, якими ми можемо продовжувати співпрацю в питаннях безпеки кордонів, торгівлі та енергетичної безпеки", – написала Жолі.