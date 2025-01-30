Словацький Данко і "бандерівський" Зеленський
Віцеспікер парламенту Словаччини Андрєй Данко (син старухі Ізєргіль?), який недавно їздив на поклін до Москви, бідкається, бєдняжка, що Росію не запросили на відзначення 80-ї річниці визволення нацистського табору Аушвіц-Біркенау*
Типу, не шанувальника Бандери Зеленського мали запрошувати, а Путіна.
Ну-ну.
1) Хто Бандера і хто Зеленський? З різних планет. Борець і фігляр. Герой і отетафсьо. Дивні уявлення у цього Данка.
2) Воно ж, ватне непорозуміння словацького народу, не чуло, що саме в Аушвіці загинули два рідних брати Степана Бандери Василь і Олександр. Загинули як непримиренні оунівці.
3) І на росєюшкє ж, мабуть, не знають путіністи, що оцей Данко є головою Словацької національної партії.
Яка, на секундочку, вважає себе правонаступницею пронацистської словацької народної партії Йозефа Тісо, сателіта Гітлера, який керував пронімецьким урядом.
4) Дивізія словаків 1 вересня 1939 року разом з Вермахтом атакувала Польщу. Тобто маловідомий факт: на Польщу напали не лише Вермахт і РККА, а і словацькі війська.
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І ось він зараз гонить на нашого президента.
5) Це я маю право на нього (Зеленського) гнати, бо "усі ми президенти".
І мої діди били Гітлера і в лавах РККА і в лавах УПА.
А путіни і данки мають робити "ку" перед Зеленським. Бо він (хай там як) - український президент.
Бо саме 1-й Український фронт визволив Освєнцім-Аушвіц. У складі фронту до 60% особового складу становили українці.
Тож тихо мають сидіти деякі. І не квакати.
А квакати — на болота.
Смерть фашизму!
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
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