Типу, не шанувальника Бандери Зеленського мали запрошувати, а Путіна. Ну-ну. 1) Хто Бандера і хто Зеленський? З різних планет. Борець і фігляр. Герой і отетафсьо. Дивні уявлення у цього Данка.

2) Воно ж, ватне непорозуміння словацького народу, не чуло, що саме в Аушвіці загинули два рідних брати Степана Бандери Василь і Олександр. Загинули як непримиренні оунівці.

3) І на росєюшкє ж, мабуть, не знають путіністи, що оцей Данко є головою Словацької національної партії. Яка, на секундочку, вважає себе правонаступницею пронацистської словацької народної партії Йозефа Тісо, сателіта Гітлера, який керував пронімецьким урядом.

4) Дивізія словаків 1 вересня 1939 року разом з Вермахтом атакувала Польщу. Тобто маловідомий факт: на Польщу напали не лише Вермахт і РККА, а і словацькі війська. Читайте також: "Сиділи німці та шанувальник Бандери Зеленський": віцеспікер словацького парламенту обурився відсутністю РФ на заходах до річниці визволення Аушвіца І ось він зараз гонить на нашого президента.