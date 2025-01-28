"Сиділи німці та шанувальник Бандери Зеленський": віцеспікер словацького парламенту обурився відсутністю РФ на заходах до річниці визволення Аушвіца
Віцеспікер парламенту Словаччини Андрей Данко обурився через те, що росіян не запросили до Польщі з нагоди 80-ї річниці визволення нацистського табору Аушвіц-Біркенау й заявив, що "історію спотворюють"
Про це він написав у telegram.
Данко підкреслив, що росіяни не були запрошені в Аущвіц, коли на заході "в першому ряді сиділи німці та шанувальник Бандери Зеленський".
"Ось у який час ми живемо, дорогі друзі. Учора на відзначенні 80-ї річниці визволення табору Аушвіц-Біркенау в першому ряді сиділи німці та шанувальник Бандери Зеленський, а росіяни не були запрошені. Історію спотворюють, кажуть одне, роблять інше", - написав спікер парламенту Словаччини.
- 6 січня делегація словацьких парламентарів, яку очолив віцеспікер парламенту та лідер Словацької національної партії Андрей Данко, відвідала Росію після премʼєра Роберта Фіцо.
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