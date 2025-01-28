"Сиділи німці та шанувальник Бандери Зеленський": віцеспікер словацького парламенту обурився відсутністю РФ на заходах до річниці визволення Аушвіца

Про це він написав у telegram.

Данко підкреслив, що росіяни не були запрошені в Аущвіц, коли на заході "в першому ряді сиділи німці та шанувальник Бандери Зеленський".

"Ось у який час ми живемо, дорогі друзі. Учора на відзначенні 80-ї річниці визволення табору Аушвіц-Біркенау в першому ряді сиділи німці та шанувальник Бандери Зеленський, а росіяни не були запрошені. Історію спотворюють, кажуть одне, роблять інше", - написав спікер парламенту Словаччини.