Словацька делегація слідом за прем'єром Фіцо відвідає Москву. Її очолить віцеспікер Данко

Про це повідомляє словацький телеканал ta3.

Як зазначається, до делегації увійдуть також члени панівної партії SMER-SD Тібор Гашпар, Ріхард Глюк, Адам Лучанський і ще двоє депутатів.

За словами віцеспікера, метою візиту є відновлення нормальних відносин з РФ через зустрічі з російськими парламентарями та представниками уряду.

"Виступити в державній думі ‒ це можливість, яка випадає раз у житті. Це честь для кожного політика. Я пишаюся тим, що буду серед близько 30 світових лідерів, які там виступали", - заявив словацький посадовець.

Наприкінці 2017 року Данко мав виступ на засіданні держдуми РФ . Зокрема, він заявив, що Росія є складовою світової безпеки, а свій виступ назвав "історичною подією".

Віцеспікер також висловив переконання, що саме парламенти повинні робити перший крок до відновлення комунікації після тривалого періоду відсутності діалогу.

"Прем'єр-міністр Роберт Фіцо розпочав цей діалог, і тепер завдання парламенту - розвивати його", - додав Данко.

Крім того, він згадав про можливий мирний російсько-український саміт у Братиславі. Посадовець закликав колишню президентку Зузану Чапутову і лідерів опозиції приєднатися до цієї ідеї та допомогти зробити її реальністю, закликавши президента України Володимира Зеленського взяти в ній участь. Він висловив упевненість, що міжнародний ордер на арешт Володимира Путіна не стане проблемою для організації саміту.

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