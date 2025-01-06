Словацька делегація слідом за прем'єром Фіцо відвідає Москву. Її очолить віцеспікер Данко
Делегація словацьких парламентарів, яку очолить віцеспікер парламенту та лідер Словацької національної партії Андрей Данко, слідом за прем’єр-міністром Робертом Фіцо вирушила до Росії
Про це повідомляє словацький телеканал ta3.
Як зазначається, до делегації увійдуть також члени панівної партії SMER-SD Тібор Гашпар, Ріхард Глюк, Адам Лучанський і ще двоє депутатів.
За словами віцеспікера, метою візиту є відновлення нормальних відносин з РФ через зустрічі з російськими парламентарями та представниками уряду.
"Виступити в державній думі ‒ це можливість, яка випадає раз у житті. Це честь для кожного політика. Я пишаюся тим, що буду серед близько 30 світових лідерів, які там виступали", - заявив словацький посадовець.
Наприкінці 2017 року Данко мав виступ на засіданні держдуми РФ. Зокрема, він заявив, що Росія є складовою світової безпеки, а свій виступ назвав "історичною подією".
Віцеспікер також висловив переконання, що саме парламенти повинні робити перший крок до відновлення комунікації після тривалого періоду відсутності діалогу.
"Прем'єр-міністр Роберт Фіцо розпочав цей діалог, і тепер завдання парламенту - розвивати його", - додав Данко.
Крім того, він згадав про можливий мирний російсько-український саміт у Братиславі. Посадовець закликав колишню президентку Зузану Чапутову і лідерів опозиції приєднатися до цієї ідеї та допомогти зробити її реальністю, закликавши президента України Володимира Зеленського взяти в ній участь. Він висловив упевненість, що міжнародний ордер на арешт Володимира Путіна не стане проблемою для організації саміту.
Зустріч Фіцо з Путіним: що відомо
22 грудня прем'єр Словаччини Фіцо зустрівся з Путіним. Він заявив, що здійснив поїздку до Москви у відповідь на припинення транзиту російського газу до Словаччини через територію України.
Президент Володимир Зеленський прокоментував зустріч Фіцо й Путіна в Москві та заявив, що за "знижки" РФ Братислава платить суверенітетом або тіньовими схемами.
Опозиційна партія Словаччини "Свобода і солідарність" (SaS) розкритикувала премʼєр-міністра за його зустріч із російським диктатором Путіним. У Братиславі відбулася акція протесту.
Згодом стало відомо, що генеральна прокуратура Словаччини перевірить візит Фіцо до Москви на предмет відповідності законодавству.
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