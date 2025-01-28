На деокупованих територіях Херсонщини розмінували 78% полів
На деокупованих територіях Херсонської області розмінували 397 тис. гектарів полів - 78%
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін в інтервʼю Укрінформу.
Він розповів, що в 2024 році сапери обстежили близько 258 тис. гектарів правобережжя Херсонщини, хоч планували 240 тис. Загалом станом на сьогодні розміновано майже 433 тис. гектарів - близько 63% загальної площі звільнених територій.
"Спочатку нам говорили, що розмінування правобережжя займе в кращому разі десятки років, а то й століття. Ми значно випередили ці прогнози, й наразі Херсонщина – лідер в Україні за темпами розмінування", - сказав Прокудін.
За словами очільника ОВА, сапери на обстежених територіях виявили та знищили понад 224 тисячі мін, розтяжок, нерозірваних снарядів та інших вибухонебезпечних предметів.
Водночас він підкреслив, що пріоритетом є розмінування полів: наразі розміновано 78% - 397 тис. гектарів.
- Станом на 28 січня, на території правобережжя Херсонської області проживають близько 145 тис. людей, коли до повномасштабного російського вторгнення тут було майже 500 тис. українців.
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