На деокупованих територіях Херсонщини розмінували 78% полів

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін в інтервʼю Укрінформу.

Він розповів, що в 2024 році сапери обстежили близько 258 тис. гектарів правобережжя Херсонщини, хоч планували 240 тис. Загалом станом на сьогодні розміновано майже 433 тис. гектарів - близько 63% загальної площі звільнених територій.

"Спочатку нам говорили, що розмінування правобережжя займе в кращому разі десятки років, а то й століття. Ми значно випередили ці прогнози, й наразі Херсонщина – лідер в Україні за темпами розмінування", - сказав Прокудін.

За словами очільника ОВА, сапери на обстежених територіях виявили та знищили понад 224 тисячі мін, розтяжок, нерозірваних снарядів та інших вибухонебезпечних предметів.

Водночас він підкреслив, що пріоритетом є розмінування полів: наразі розміновано 78% - 397 тис. гектарів.