Утричі менше, ніж до повномасштабної війни: на правобережжі Херсонщині проживають 145 тис. людей
Станом на 28 січня, на території правобережжя Херсонської області проживають близько 145 тис. людей, коли до повномасштабного російського вторгнення тут було майже 500 тис. українців
Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтервʼю Укрінформу.
За його словами, у Херсоні нині живуть 66 тис. людей.
"Наразі на правобережжі області проживають близько 145 тисяч людей, що втричі менше, ніж до великої війни (було майже 500 тисяч осіб). Зокрема у Херсоні проживають 66 тисяч, що становить орієнтовно 25% від довоєнного населення", - сказав він.
Прокудін уточнив, що серед жителів регіону 60 тис. - люди похилого віку, 12 тис. - діти до 14 років та понад 2 тис. мешканців - люди з інвалідністю, які потребують сторонньої допомоги.
Водночас глава ОВА зазначив, що у 2024 році з правобережної Херсонщини евакуювали близько 6150 осіб.
- 28 січня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські військові вишукують людей у скрутному становищі задля мобілізації до окупаційної армії.
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