Утричі менше, ніж до повномасштабної війни: на правобережжі Херсонщині проживають 145 тис. людей

Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтервʼю Укрінформу.

За його словами, у Херсоні нині живуть 66 тис. людей.

"Наразі на правобережжі області проживають близько 145 тисяч людей, що втричі менше, ніж до великої війни (було майже 500 тисяч осіб). Зокрема у Херсоні проживають 66 тисяч, що становить орієнтовно 25% від довоєнного населення", - сказав він.

Прокудін уточнив, що серед жителів регіону 60 тис. - люди похилого віку, 12 тис. - діти до 14 років та понад 2 тис. мешканців - люди з інвалідністю, які потребують сторонньої допомоги.

Водночас глава ОВА зазначив, що у 2024 році з правобережної Херсонщини евакуювали близько 6150 осіб.