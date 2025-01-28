З Росії повернули вже 1037 українських дітей: в ОП назвали країни, які цьому сприяють
В Україну повернули вже 1037 дітей, яких незаконно депортувала Росія. З них понад 450 – за останній рік
Про це повідомила радниця керівника Офісу президента, операційна директорка ініціативи президента України Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, передає Укрінформ.
"Наразі ми повернули 1037 дітей, з них понад 450 – тільки за останній рік. У цілому, звісно, порівняно з тим, скільки дітей перебувають у полоні, хотілося б, щоб ця цифра була більшою. Основна перепона - це те, що росіяни приховують інформацію про дітей та змінюють місце їхнього перебування", - сказала вона.
За її словами, для повернення дітей Україна використовує країни-медіатори.
"Наразі країнами-медіаторами є Катар, Ватикан, і під час Монреальської конференції 30-31 жовтня ми додали до списку цих держав ще й Південноафриканську Республіку. Звісно, це ефективний інструмент повернення дітей, але хотілося б, щоб усе рухалося швидше", - зазначила представниця ОП.
Вона додала, що допомогу у поверненні дітей також надають рятувальні місії, які скеровують громадські організації.
- 28 січня стало відомо, що з окупації на вільну територію України повернули ще 5 дітей.
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