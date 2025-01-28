На вільну територію України повернули з окупації 5 дітей
У межах ініціативи Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути п'ятьох дітей з тимчасово окупованих Росією територій
Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
Так, з тимчасово окупованих територій Луганщини, Донеччини та Херсонщини вдалось повернути дітей від 1,5 року до повноліття.
За словами одного з юнаків, він не міг самостійно виїхати з ТОТ, тому звернувся до Офісу омбудсмена. Наразі на вільній території України йому допомагають з отриманням документів, пошуком житла та вступом до вищого закладу освіти.
Також до Офісу омбудсмена звернулася звільнена з російського полону військовослужбовиця, яка попросила допомогти із поверненням доньки з ТОТ. Наразі дівчинка поряд із мамою.
"Нарешті родини зможуть самостійно обирати своє майбутнє та відчувати те, як Україна поновлює їхні права людини. Вони нарешті отримають необхідну медичну допомогу, зможуть здобути освіту і реалізовуватимуть власні плани", – додав Лубінець.
- Протягом минулого року на підконтрольну Україні територію з російської окупації вдалося повернути 449 дітей.
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